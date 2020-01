Nošenje tenisica može ozbiljno narušiti zdravlje vaših kostiju!

Tenisice su udobna obuća za svaki dan, ali dugoročno mogu napraviti više štete nego koristi. Liječnici su proveli istraživanje i usporedili gležnjeve današnjih generacija i one naših predaka. Otkrili su da ljudi u 21. stoljeću imaju zglobove koji su skloniji lomljenju, a za to krive moderne tenisice i manjak tjelovježbe, piše dailymail.co.uk.



Naravno, nije kod svih tako - to ovisi o količini vježbanja i obući koju nosite. Preci su hodali bosi ili s minimalno obuće čak i na 'duge staze' i po neravnoj podlozi, a danas je to nezamislivo. Ljudi uvijek nose obuću, gdje god išli.

Ovo istraživanje provedeno u talijanskoj Bolongi istraživalo je talus, središnju kost između stopala i potkoljenice. Napravili su 3D fotografije od 142 sačuvane kosti gležnja iz različitih točaka povijesti, uključujući moderne skupine i povijesne. Kosti su uzete iz modernih skupina u 19. do 20. stoljeću, uključujući stanovnike obuće u New Yorku i industrijske radnike u Bologni koji su nosili čvrste kožne čizme.



Prapovijesne skupine obuhvaćale su farmere koji su nosili sandale na jugu Afrike i bosonoge lovce - sakupljače iz kamenog doba. Kosti gležnja lovaca - sakupljača bile su znatno kraće od onih ljudi koji žive u modernim gradovima.

Rita Sorrentino, vodeća autorica i diplomski student, rekla je: "Znamo da postoje neke varijacije u stopalima suvremenog čovjeka, zbog korištenja cipela."

Gležnjevi lovaca - sakupljača bili su relativno fleksibilni i robusni, što su istraživači pripisivali hodanju na velike udaljenosti bez cipela. Usporedbe radi, moderni ljudi koji su živjeli u velikim gradovima nosili su zategnutu obuću i nisu pješačili na velikim udaljenostima, imali su manje robusne taluse. "Oblik njihovih talusnih kostiju ima kruti pokret i dolazi do gubitka fleksibilnosti", rekla je Rita.



Istraživači su rekli da ukočena i teška cipela može ograničiti prostor u kojem se stopalo može kretati. Također su krivili sjedilački način života. Stručnjaci za zdravlje i wellness već godinama dovode u pitanje učinkovitost modernih cipela, zagovarajući češće bosonogo kretanje za poboljšanje prirodnog hodanja i smanjenje ozljeda - posebno tijekom sporta.