Čisti prozori i otvoreni zastori održat će vaše tijelo zdravim, evo i zašto!

Istraživanje na koledžu u Oregonu otkrilo je da u zamračenim sobama ima 12 posto više živih bakterija koje se razmonažavaju i dalje, prenosi msn.com.



Glavni autor ovog istraživanja dr. Ashkaan Fahimipour rekao je: "Ljudi provode većinu vremena u zatvorenom prostoru gdje se stvara puno bakterija, uključujući i one od kojih se možemo ozbiljno razboljeti. Treba se osvjestiti koliko je zapravo sitnih bakterija oko nas, kako one okupiraju naš prostor i utječu na zdravlje."



Istraživači su napravili 11 identičnih soba koje su imitirale prave zgrade i postavili prašinu u njih koju su skupili po domovima. Neke sobe su zamračili, u neke pustili UV lampe, a u neke pravu sunčevu svjetlost. Nakon 90 dana pokupili su prašinu iz soba i analizirali kompoziciju i održivost bakterija.



Prašina razvijena u mraku imala je organizme koji su bliski stvaranju bolesti disanja, a istih gotovo da nije bilo u sobi izloženoj danjem svijetlu.



Autori su također otkrili da je manji udio bakterija dobivenih iz ljudske kože i veći udio bakterija dobivenih na otvorenom iz zraka koji su živjeli u prašini koja je izložena svjetlosti nego u prašini koja nije. Vjeruju da to ukazuje da je danje svijetlo ubojica bakterija i da pomaže kod zdravlja.



Dr. Fahimipour rekao je: "Naše istraživanje podržava mudrost staru stoljećima - danje svijetlo ubija bakterije iz prašine, ali trebamo još to istražiti. Nadamo se da, kada otkrijemo to malo bolje, škole, uredi, bolnice i domovi imati manje bakterija."