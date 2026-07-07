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ZIMSKA SLUŽBA USRED LJETA

Nizozemci usred toplinskog vala na ceste šalju ralice i posipaju ceste solju, a razlog je genijalan

VL
Autor
Ana Hajduk
07.07.2026.
u 11:30

Prizor vozila zimske službe usred srpanjskih vrućina zvuči nestvarno, no u Nizozemskoj je to postala uobičajena strategija. Gradske vlasti koriste sol kao neuobičajen način borbe protiv topljenja cesta kako bi spriječile skupa oštećenja na prometnicama koje se pod visokim temperaturama doslovno tope.

Stanovnike nizozemskih gradova poput Arnhema, Groningena i Hilversuma posljednjih nekoliko ljeta ne iznenađuje prizor koji bi drugdje izazvao čuđenje - ralice i posipači soli na cestama usred toplinskog vala. Dok se ostatak Europe bori s vrućinom, nizozemske komunalne službe vode bitku na užarenom asfaltu. Problem nije nimalo bezazlen. Tamna površina ceste apsorbira golemu količinu sunčeve energije, zbog čega njezina temperatura može doseći i premašiti 50 Celzijevih stupnjeva, čak i kada je temperatura zraka ugodnijih tridesetak. Na toj točki, asfalt, koji čini oko 95 posto cestovne mreže u mnogim europskim zemljama, počinje gubiti svoju čvrstoću i ulazi u proces opasnog omekšavanja, postajući ranjiv na oštećenja, prenosi BBC.

Stručni termin za ovaj fenomen je "krvarenje veziva" (eng. binder flushing), a opisuje proces u kojem bitumensko vezivo - svojevrsno ljepilo koje drži agregate šljunka i pijeska na okupu - zbog vrućine postaje tekuće i izbija na površinu. Cesta tada postaje sjajna, skliska i iznimno ljepljiva. Posljedice su višestruke i opasne. Ljepljivi bitumen hvata se za automobilske gume, oštećujući ih i potencijalno oštećujući boju vozila. Pritisak teških vozila, osobito kamiona i autobusa, na omekšanoj podlozi ostavlja duboke kolotrage i deformacije koje je kasnije izuzetno skupo sanirati. Osim toga, iz površinskog sloja oslobađaju se kamenčići, što može uzrokovati oštećenja na vjetrobranskim staklima i stvoriti opasne uvjete za vožnju, posebice za motocikliste.

Tu na scenu stupa sol, poznati saveznik u borbi protiv zimskih nedaća, ali s potpuno drugačijom ulogom ljeti. Njezina primjena temelji se na jednostavnim, ali učinkovitim fizikalnim svojstvima. Sol je higroskopna, što znači da ima sposobnost privlačenja i upijanja vlage iz okolnog zraka. Taj proces sam po sebi pomaže u blagom hlađenju površine asfalta. Dodatno, sol izvlači višak vlage i iz samog bitumena, čineći ga gušćim i manje ljepljivim. U nekim gradovima, poput Hilversuma, ne koristi se suha sol kao zimi, već se ceste prskaju slanom otopinom. Isparavanje vode iz te otopine s vrućeg asfalta stvara dodatan i značajan efekt hlađenja. Time se stvara i ključan zaštitni sloj koji sprječava direktan kontakt automobilskih guma s vrlo osjetljivim, omekšanim bitumenom.

Ova se mjera ne primjenjuje na svim prometnicama, već se ciljano koriste na najkritičnijim točkama. To su prije svega prometna raskrižja, kružni tokovi i dionice s gustim prometom teških vozila. Na tim mjestima, sile kočenja, naglog ubrzavanja i okretanja stvaraju ogroman pritisak na asfaltnu podlogu. Ako je ona omekšana, vozila doslovno čupaju i trgaju komade površine, uzrokujući trajna i skupa oštećenja. Zbog toga općinske službe, od kojih neke koriste i senzore ugrađene u kolnik, pomno prate prognozu i temperaturu cesta. Akcije posipanja soli najučinkovitije su ako se provode preventivno, obično rano ujutro ili kasno navečer, prije nego što sunce dosegne svoj vrhunac i zagrije asfalt do kritične točke.
Ključne riječi
toplinski val ralica ceste temperatura vrućine ljeto Nizozemska

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