Kardiolog otkrio genijalne trikove koji će vas rashladiti tijekom toplinskih valova i spasiti od neprospavanih noći

Ljetne žege i neprospavane noći postale su sinonim za borbu s vrućinom koja se uvlači u spavaće sobe. Dok se mnogi oslanjaju na klima-uređaje, čija pretjerana upotreba može isušiti sluznicu i uzrokovati zdravstvene probleme, španjolski kardiolog José Abellán nudi rješenja koja su postala viralni hit. Autor knjige "Što tvoje srce očekuje od tebe" podsjeća da odmor nije luksuz, već je temeljna biološka potreba, ključna za kardiovaskularno zdravlje. Kvalitetan san, objašnjava za La Vanguardiu, regulira krvni tlak, stabilizira rad srca i održava hormonalnu ravnotežu, čineći ga jednako važnim kao i prehrana ili tjelovježba. Njegov cjelovit pristup ne rješava problem samo nekoliko minuta prije spavanja, već ga promatra kao cjelodnevni proces.

Jedan od najzanimljivijih savjeta odnosi se na tuširanje. Suprotno uvriježenom mišljenju da ledeni tuš pruža najbolje osvježenje, Abellán upozorava da takav pristup može biti kontraproduktivan. Vrlo hladna voda aktivira tjelesni sustav za uzbunu i uzrokuje sužavanje krvnih žila (vazokonstrikciju), čime organizam zapravo pokušava zadržati toplinu u jezgri. Umjesto toga, preporučuje tuširanje mlakom vodom oko 90 minuta prije spavanja. Topla voda potiče širenje krvnih žila blizu površine kože. Nakon izlaska iz tuša, tijelo kroz te proširene žile puno učinkovitije otpušta nakupljenu toplinu, što dovodi do bržeg pada tjelesne temperature i olakšava prijeko potrebno tonjenje u san.

Abellánov najpoznatiji trik jest onaj kojim tijelo pretvarate u vlastiti "klima-uređaj". Ideja se temelji na hlađenju pulsnih točaka, mjesta na kojima su krvne žile najbliže koži. Preporučuje nanošenje hladne vode ili vlažne krpe na vrat, zapešća, prepone i gležnjeve. Hlađenjem krvi koja prolazi tim "autocestama" krvožilnog sustava, osjećaj svježine širi se cijelim tijelom. Sličan učinak ima i metoda "smrznutih čarapa": pamučne čarape lagano navlažite, stavite u zamrzivač na svega dvadesetak minuta i obujte prije spavanja. Kao dodatnu pomoć predlaže i takozvanu "egipatsku metodu", koja uključuje lagano prskanje posteljine vodom pomoću raspršivača. Isparavanje vode s tkanine pruža dugotrajan osjećaj hlađenja.

Ključ uspjeha, tvrdi ovaj kardiolog, leži u dnevnim navikama. "Trik za bolji odmor možda je više u vašem danu nego u vašoj noći", ističe Abellán. Jedna od njegovih najsnažnijih preporuka jest izbjegavanje ležanja tijekom dana ako ne namjeravate spavati. Ta naizgled bezazlena navika može ozbiljno poremetiti vaš biološki sat i zbuniti mozak o tome kada je vrijeme za spavanje. Umjesto toga, savjetuje izlaganje sunčevoj svjetlosti odmah ujutro kako bi se sinkronizirao unutarnji sat te održavanje tjelesne aktivnosti tijekom dana. Ipak, intenzivno vježbanje treba izbjegavati u večernjim satima jer ono može previše stimulirati živčani sustav i znatno otežati opuštanje.