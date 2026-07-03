Valunzi ljeto mogu pretvoriti u pravi pravcati pakao: Evo kako ih možete barem malo ublažiti
Valunzi se mogu pojaviti iznenada, bez upozorenja, i u samo nekoliko trenutaka izazvati osjećaj snažnog vala vrućine, ubrzan rad srca, crvenilo lica i znojenje. Ljeti, kada su temperature ionako visoke, takvi naleti vrućine mogu biti još neugodniji i iscrpljujući. Ipak, uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevici, moguće je lakše podnijeti vruće dane i smanjiti nelagodu, piše Versalie.
Odijevajte se slojevito: Ljeti se temperatura često mijenja od sparine na otvorenom do izrazito rashlađenih prostora pod klimom. Zato je najbolje birati laganu odjeću u slojevima, primjerice majicu bez rukava, tanku majicu i laganu košulju koju možete skinuti ili obući prema potrebi. Prirodni, prozračni materijali poput pamuka i lana mogu pomoći da se tijelo manje pregrijava.
Smanjite začinjenu hranu: Začinjena hrana kod nekih osoba može potaknuti valunge ili ih učiniti intenzivnijima. Ako primijetite da vam ljuta jela ne odgovaraju, pokušajte ih izbjegavati barem tijekom najtoplijih dana. Umjesto toga birajte namirnice bogate vodom, poput lubenice, dinje, krastavaca, jagoda, jabuka, mrkve i lisnatog povrća.
Rashladite prostor, osobito noću: Ako imate klima-uređaj, koristite ga posebno navečer i tijekom noći kako bi spavanje bilo ugodnije. Hladnija soba može smanjiti nelagodu uzrokovanu noćnim znojenjem i pomoći tijelu da se bolje odmori. Korisno je uz krevet držati čašu hladne vode te birati laganu posteljinu od materijala poput bambusa, lana ili pamuka.
Umjesto alkohola odaberite bezalkoholni koktel: Alkohol može narušiti san, a kod osoba u menopauzi dodatno potaknuti valunge i noćno znojenje. S godinama se alkohol i sporije razgrađuje, pa i manja količina može imati jači učinak nego prije. Povremena čaša omiljenog pića nije zabranjena, ali češći izbor bezalkoholnog koktela može pomoći da noć prođe mirnije.
Pazite na tjelesnu težinu: Smanjenje viška tjelesne masnoće kod nekih osoba može pomoći u ublažavanju valunga jer masno tkivo može zadržavati toplinu. Ljeti je lakše birati laganije obroke poput ribe, salata, grčkog jogurta s voćem, povrtnih jela ili smrznutog grožđa kao zdravog deserta. Uz prehranu, korisno je u rutinu uključiti aktivnost u kojoj uživate, poput šetnje, plivanja, vožnje bicikla ili laganog vježbanja.
Vježbajte svjesnost i smirivanje: Tehnike svjesnosti, meditacija i kognitivno-bihevioralni pristupi mogu pomoći da se valunzi dožive manje stresno. Cilj nije uvijek potpuno zaustaviti val vrućine, nego smanjiti paniku, napetost i neugodu koju on izaziva. Duboko disanje, kratka meditacija ili usmjeravanje pažnje na sadašnji trenutak mogu biti korisni alati kada se valung pojavi.