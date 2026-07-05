Klimatski najbrutalniji dan u povijesti kontinentalne Hrvatske: Znate li gdje je živa skočila na 42,4?

Temperature zraka se u većini hrvatskih gradova mjere već sedamdesetak godina, a u tom razdoblju najviša temperatura u Hrvatskoj nije zabilježena na obali Jadrana nego usred kontinenta. Na današnji dan 5. srpnja ekstremno vruće 1950. godine termometar je u Karlovcu izmjerio 42,4 Celzijusova stupnja. Upravo je taj 5. srpnja 1950. zabilježen kao klimatski najbrutalniji dan u povijesti kontinentalne Hrvatske. Uz Karlovac, i Zagreb je tada na nekoliko glavnih postaja zabilježio rekordno visoke temperature – u Maksimiru je izmjereno 40,4 °C, na Griču 40,3 °C, a u zračnoj luci 39,4 °C.

Temperatura od 42,4 Celzijusova stupnja izmjerena u Karlovcu ima veliku klimatološku težinu, jer se u nekim dijelovima Europe smatra apsolutnim povijesnim maksimumom te često predstavlja vrhunac ekstremnih toplinskih valova. Upravo je ta temperatura zabilježena i tijekom povijesnog toplinskog vala u srpnju 2019. godine, kada se u samom srcu francuske prijestolnice živa na službenoj postaji popela točno na 42,4 °C. Ista je temperatura u Francuskoj zabilježena i 2023. u Toulouseu, a godinu ranije i u gradovima Biarritz i Cazaux.

Iako karlovački temperaturni srpanjski rekord od tih 42,4 Celzijusova stupnja sve do danas nije oboren, temperatura izmjerena u tom gradu na četiri rijeke ipak nije i najviša temperatura ikada zabilježena na području Hrvatske. Još dramatičnija i apsolutno najviša temperatura zraka u Lijepoj Našoj izmjerena je u kolovozu - prema podacima DHMZ-a, u hladu meteorološke kućice u Pločama, tog 4. kolovoza 1981. godine živa je u termometru skočila na 42,8 °C, što je Ploče učinilo rekorderom. U kolovozu 2017. godine u samo nekoliko dana diljem obale i unutrašnjosti srušeno je na desetke lokalnih postajnih rekorda. Te su se godine među top 5 gradova u kojima su izmjerene najviše temperature u Hrvatskoj plasirali i Knin i Split u kojima je u kolovozu izmjereno 42,3 °C, te Šibenik u kojemu je izmjereno 41,4 °C.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda gotovo svi navedeni apsolutni temperaturni maksimumi u Hrvatskoj izmjereni su tijekom srpnja i kolovoza, a najviše tih maksimuma zabilježeno je prije 14 godina, u kolovozu 2012. Ipak, jedan apsolutni maksimum zabilježen je i u lipnju - u Virovitici je 27. lipnja 1965. izmjereno 39,5 °C.