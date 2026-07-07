Ako osjetite jedan od ovih 7 mirisa u automobilu, odmah gasite motor! Ignoriranje vodi u kvar od više tisuća eura

Stručnjaci upozoravaju da mirisi u automobilu nikada nisu bezazleni i mogu ukazivati na čitav niz problema, od onih relativno jednostavnih poput prljavih filtera pa sve do izravne opasnosti od požara. Ignoriranje ovih signala koje nam vozilo šalje najčešći je put kojim se sitan kvar od pedesetak eura pretvara u ozbiljnu havariju čiji popravak može koštati i više od 500 eura. Pravovremena dijagnostika ne samo da može spriječiti znatno veće troškove, već i ključno doprinosi sigurnosti u vožnji. Iako su moderni automobili opremljeni brojnim senzorima, osnovna osjetila poput njuha ostaju nezamjenjiv alat za ranu dijagnostiku kvara, a ponekad su i jedini pokazatelj da nešto nije u redu prije nego što se upali lampica upozorenja na kontrolnoj ploči, prenosi Blic.

Ako u kabini osjetite miris vlage ili plijesni, koji podsjeća na stari podrum, problem se najčešće krije u ventilacijskom sustavu i začepljenom filteru kabine. Uzrok je nakupljanje vlage, bakterija i plijesni na isparivaču klima-uređaja, što može biti štetno za zdravlje, posebice za osobe koje pate od alergija. Kako bi se spriječilo nakupljanje opasnih mikroorganizama, filter kabine trebalo bi mijenjati svake godine, a sustav redovito čistiti. S druge strane, oštar kemijski miris koji podsjeća na amonijak ili kiselinu jasan je signal problema s akumulatorom. Oštećena baterija može ispuštati plinove čija mješavina može biti eksplozivna, zbog čega ovaj miris zahtijeva oprez i hitnu provjeru kod stručnjaka.

Jedan od najčešćih, a ujedno i najopasnijih znakova je slatkast miris koji podsjeća na džem, sirup ili slatkiše. Iako može djelovati ugodno, on gotovo uvijek ukazuje na curenje rashladne tekućine, odnosno antifriza. Njegova osnovna komponenta, etilen glikol, ima karakterističnu slatku aromu i izuzetno je toksična. Curenje antifriza može vrlo brzo dovesti do pregrijavanja motora i uzrokovati trajna i iznimno skupa oštećenja, poput puknuća brtve glave motora, čiji popravak može dosegnuti i nekoliko tisuća eura. Zbog toga je pri pojavi ovog mirisa ključno odmah provjeriti razinu rashladne tekućine i što prije posjetiti servis.

Još intenzivniji i neugodniji je miris pokvarenih jaja, odnosno sumpora, koji je izravan indikator kvara na katalizatoru ili lambda sondi. Katalizator je zadužen za pretvaranje štetnog sumporovodika iz ispušnih plinova u bezopasni sumporni dioksid, a kada ne funkcionira ispravno, taj proces izostaje i neugodan miris ulazi u kabinu. Ignoriranje ovog problema ne samo da ubrzava propadanje katalizatora, koji je izuzetno skup dio, već je često praćeno i osjetno povećanom potrošnjom goriva te slabijim performansama vozila, što znači da odgađanje popravka stvara dodatne troškove.

Miris paleži koji podsjeća na zapaljeni papir, tepih ili plastiku zahtijeva hitnu provjeru i oprez. Dok kod kočnica ili spojke to može biti posljedica trenutnog preopterećenja, primjerice tijekom agresivne vožnje nizbrdo, miris topljene plastike najčešće ukazuje na ozbiljan električni kvar ili kratak spoj. To je jedan od najopasnijih znakova jer predstavlja izravan rizik od požara i zahtijeva trenutačno zaustavljanje vozila na sigurnom mjestu te gašenje motora. Slično tome, ako u kabini osjetite miris benzina ili dizela koji je jači nego na benzinskoj postaji, to je siguran znak curenja goriva. Uzroci mogu biti razni, od napuklih crijeva do oštećenih injektora koji kaplju izravno na vrući motor. Budući da je riječ o direktnoj opasnosti od zapaljenja, potrebno je odmah ugasiti vozilo i pozvati pomoć.

Osjetite li miris prženog ili zagorjelog ulja, vjerojatno je došlo do popuštanja brtvi na motoru, zbog čega ulje kapa na vruće dijelove, poput ispušne grane. Osim što stvara neugodan miris, ovo također može izazvati vatru ispod poklopca motora. Iako manje dramatičan od mirisa goriva, i ovaj signal treba shvatiti ozbiljno i što prije otkloniti uzrok curenja. Naposljetku, gust i zagušljiv miris ispušnih plinova u kabini jasan je znak da negdje postoji pukotina na ispušnom sustavu. Osim što je neugodan, ovaj miris je i opasan jer ispušni plinovi sadrže ugljikov monoksid, plin bez boje i mirisa koji u većim koncentracijama može biti smrtonosan. Zbog toga je nužno odmah otvoriti prozore i odvesti automobil na pregled kako bi se zaštitilo zdravlje svih putnika.