Najbolji turistički animator Hrvatske može nagovoriti žene da masovno skidaju grudnjake

Organizirali smo izbor za mistera kampa u sklopu Games Night večernjeg programa. Natjecala su se četiri muškarca koji su pritom prolazili razne igre. Posljednja igra bila je tzv. magic box, koja funkcionira na način da uzmete nekakav predmet i pokažete natjecateljima. Oni zatim moraju trčati u publiku i od nekoga iz publike dobiti taj predmet. U zadnjoj rundi zadali smo ženski grudnjak. Svi su govorili – pa dobro, jeste li vi normalni, što vam je. Međutim, u publici je nastala takva strka i ludnica da su žene masovno skidale grudnjake i bacale ih – prepričava 24-godišnji Brođanin Juraj Kirchofer, kojem je na Danima hrvatskog turizma na Hvaru u listopadu prošle godine dodijeljena titula najboljeg turističkog animatora.

Voditelj animacije

Ovim se poslom Juraj počeo baviti prije šest godina. Preko dana radio je kao instruktor škole nogometa i streličarstva, a navečer je zabavljao odrasle u kabaret i varijete show programima, različitim smiješnim plesnim scenama, čak i mjuziklima. Zadnje dvije sezone radi za jednu talijansku tvrtku kao voditelj animacijskog tima u Zaton Holiday Resortu kraj Nina. U ovaj internacionalni kamp dolaze ljudi iz cijelog svijeta.

– U sklopu igara koje se često odvijaju u bazenu ili na moru gosti se poredaju u liniju i kada s mikrofonom dođemo do njih, moraju nešto otpjevati. Ljudi iz Njemačke, Poljske, Slovačke i tko zna otkud sve počinju pjevati na svom jeziku. Ako je u publici još gostiju iz te zemlje, svi pjevaju i nastaje pravi delirij – smije se Jura.

Sve turiste treba na neki način pridobiti, zainteresirati. Primjerice, lani se i u turističkom kampu pratilo Svjetsko prvenstvo u nogometu pa su animatori izrađivali ulaznice za utakmice koje su bile nalik onim pravim, pozivali su goste da im se pridruže na mjestima na kojima su oni organizirali prijenose. A za goste su pripremali i brojne nagradne igre u poluvremenu.

– Sve je na vama. U ovom poslu gosti dolaze sa svih strana svijeta i ako im se obratite na njihovu jeziku, to vam je u startu velik plus. Međutim, to u konačnici ne utječe na kvalitetu samog rada. Ima animatora koji govore samo engleski i to slabo, ali zato kada im priđe gost, imaju prelijep osmijeh na licu, pristupačni su i simpatični i time im automatski daju minimalne mogućnosti da ih ne poslušaju – kaže.

Juraj upravo završava petu godinu studija laboratorijske dijagnostike u Osijeku i turističkim animiranjem do sada se bavio sezonski, ali sada već malo dublje i profesionalnije ulazi u cijelu priču. Zbog obveza je malo vremena provodio u Slavonskom Brodu, tako da u rodnom gradu dosad nije imao priliku raditi s turistima. Doduše, nitko ga nije ni kontaktirao, a vidjet će se što donosi budućnost.

– Kad god dođem na naš Korzo, uvijek je živo. Grad ima neku svoju dušu, svoju priču. Primjerice, Osijek je više studentski grad i kad nema studenata, teško nalazite ljude. Svi su u nekoj žurbi. Slično je i u Zagrebu, vi tamo ne možete vidjeti ljude da stanu, porazgovaraju... A Brod to ima. Brod je zadržao tu neku razinu ljudskosti, ima tu svoju priču i dušu, a opet i ljude koji ozbiljno rade i žive – priča.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Prema njegovim riječima, Brod itekako ima što ponuditi turistima.

– Možda je to moj subjektivni pogled, ali puno je tu prirodnih i kulturnih znamenitosti. Meni osobno nema većeg gušta do prošetati kejom ili prema Poloju i vidjeti tu ljepotu, samostan, pa onda Tvrđavu, jezero Petnju... Posebna priča su lik i djelo Ivane Brlić-Mažuranić, Dragutina Tadijanovića, sada svima zanimljivi Mandžukić i Olić.

Juraj smatra da turistički djelatnici u Slavonskom Brodu zaslužuju pohvalu. Puno toga se radi, ima puno programa, kao primjerice u sklopu adventa, pokladnih svečanosti ili sada u vrijeme Uskrsa. Lijepo je, kaže, imati takvu priču i brojne evente za djecu i odrasle tijekom godine. Ipak, smatra da se sve to može dodatno doraditi i otići korak dalje.

Preporučujem Slavoniju

– Treba zadržati postojeće programe, ali i vidjeti što nedostaje. U protivnom, onaj tko ne želi otići na Korzo ili u kino neće imati što raditi. Kao ogledni primjer predlažem grad Vir, u kojemu su osmislili slogan 365 i gdje svaki dan donosi nešto sa sobom.

Kada ga tijekom rada na moru turisti iz Njemačke pitaju što bi još trebali posjetiti od Hrvatske, Juraj im preporuči da dođu ovamo i dožive Slavoniju.

– Turizam više nije samo ljeto i more. Sve više ljudi razmišlja kako će i u jesen i u zimu otići nekamo, otputovati na dva-tri dana, posjetiti nešto, vidjeti. Ako je nama zanimljivo otići u Njemačku i obići njihove gradove, dvorce, manifestacije, onda vjerojatno i Nijemac želi doći ovamo i doživjeti nekakvu malo drukčiju kulturu i prirodu. Brod je svakako u toj priči, samo trebamo znati pametno iskoristiti ono što imamo – zaključio je Kirchofer.