Žene iskreno progovorile o oralnom seksu, žele da muškarci znaju ovih 7 stvari

Trideset posto žena reklo je kako ne voli pružati oralni seks, a isti postotak kaže da im to baš i nije omiljena aktivnost u seksu, ali se povremeno odluče na to kako bi zauzvrat dobile isto ili kako bi udovoljile partneru. Njih 40 posto kaže da uživaju u tome, ali čak i kod njih postoje neke stvari koje bi voljele da njihovi partneri znaju.

Želimo isto zauzvrat: U većini slučajeva dok se dođe do oralnog seksa, muškarac je već 'zapaljen', a ako to nije tako, onda žena mora dati sve od sebe da bi došao 'od nule do deset' u kratkom roku što zahtjeva puno truda i vještine, pa bi voljele da se to malo više cijeni. Ne možete očekivati da će žene stalno pružati oralni seks, a vi svake prijestupne ili 'reda radi'.

Budite suptilni: Otkrile su kako ne postoji ništa gore od grubog i sirovog načina ukazivanja muškarca da želi oralni seks. Žene znaju da muškarcima to odgovara gotovo uvijek, a guranje glave prema dolje je jako odbojno i potpuno pogrešan način da dođe do toga. Odbojno je nametnuti svoj ritam primajući njezinu glavu i slično.

Duboko grlo postoji samo u filmu: Vještina dubokog grla je utopija jer većina ljudi ima refleks povraćanja, pa takva očekivanja treba odbaciti. Žene preziru da ih silite na to.

Poza 69 dobra je samo u teoriji: Poza u kojoj se partneri istovremeno oralno zadovoljavaju jedna je od najhvaljenijih, ali u stvarnosti nije ni približno dobra. Nemogućnost disanja, namještanje, ukočenost tijela i poteškoće u koncentriranju na vlastiti užitak prilikom pružanja istog većini ljudi je jednostavno naporno.

Upozorite na vrijeme: Prije nego dođe do ejakulacije, svaki razuman partner će obavijestiti svoju ženu o tome i tako ostaviti njoj na izbor što će napraviti - odmaknuti se ili ne.

Ne očekujte uvijek oralni seks: Čak i one žene koje vole oralno zadovoljiti partnera nisu uvijek raspoložene za to niti smatraju da to treba uključiti u svaki seks. On tada postaje rutina, a samim time smanjuje se uživanje i spontanost.

Ako kraj nije blizu, odustani: Oralni seks traje dulje od 15-ak minuta, a muškarac ne osjeća da se bliži kraju? Jednostavno treba odustati, ne vodi nikud i fizički je naporno.