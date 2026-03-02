Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Iran zatvorio Hormuški tjesnac i zaprijetio brodovima koji pokušaju proći
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Nove satelitske snimke otkrile posljedice iranskih udara na Dubai i američku vojnu bazu
FOTO Donosimo kartu: Ovo je pregled svih napada
VIDEO Herzog: Ako padne iranski režim, Bliski istok može postati turistička meka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
poštujte ih

Žene iskreno progovorile o oralnom seksu, žele da muškarci znaju ovih 7 stvari

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
02.03.2026.
u 23:00

Žene su se otvorile u jednoj anketi i iskreno progovorile o oralnom seksu: Što je dobro, što je naporno, što nikako ne žele raditi.

Trideset posto žena reklo je kako ne voli pružati oralni seks, a isti postotak kaže da im to baš i nije omiljena aktivnost u seksu, ali se povremeno odluče na to kako bi zauzvrat dobile isto ili kako bi udovoljile partneru. Njih 40 posto kaže da uživaju u tome, ali čak i kod njih postoje neke stvari koje bi voljele da njihovi partneri znaju. 

Želimo isto zauzvrat: U većini slučajeva dok se dođe do oralnog seksa, muškarac je već 'zapaljen', a ako to nije tako, onda žena mora dati sve od sebe da bi došao 'od nule do deset' u kratkom roku što zahtjeva puno truda i vještine, pa bi voljele da se to malo više cijeni. Ne možete očekivati da će žene stalno pružati oralni seks, a vi svake prijestupne ili 'reda radi'.

Budite suptilni: Otkrile su kako ne postoji ništa gore od grubog i sirovog načina ukazivanja muškarca da želi oralni seks. Žene znaju da muškarcima to odgovara gotovo uvijek, a guranje glave prema dolje je jako odbojno i potpuno pogrešan način da dođe do toga. Odbojno je nametnuti svoj ritam primajući njezinu glavu i slično.

Duboko grlo postoji samo u filmu: Vještina dubokog grla je utopija jer većina ljudi ima refleks povraćanja, pa takva očekivanja treba odbaciti. Žene preziru da ih silite na to.

Poza 69 dobra je samo u teoriji: Poza u kojoj se partneri istovremeno oralno zadovoljavaju jedna je od najhvaljenijih, ali u stvarnosti nije ni približno dobra. Nemogućnost disanja, namještanje, ukočenost tijela i poteškoće u koncentriranju na vlastiti užitak prilikom pružanja istog većini ljudi je jednostavno naporno. 

Upozorite na vrijeme: Prije nego dođe do ejakulacije, svaki razuman partner će obavijestiti svoju ženu o tome i tako ostaviti njoj na izbor što će napraviti - odmaknuti se ili ne.

Ne očekujte uvijek oralni seks: Čak i one žene koje vole oralno zadovoljiti partnera nisu uvijek raspoložene za to niti smatraju da to treba uključiti u svaki seks. On tada postaje rutina, a samim time smanjuje se uživanje i spontanost.

Ako kraj nije blizu, odustani: Oralni seks traje dulje od 15-ak minuta, a muškarac ne osjeća da se bliži kraju? Jednostavno treba odustati, ne vodi nikud i fizički je naporno.

Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima oralni seks seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!