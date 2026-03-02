Naši Portali
Tradicionalni recepti

Narodna medicina kune se u ovaj recept: Jeftina namirnica koja spašava i čisti jetru ponovno je u modi

shutterstock
VL
Autor
Tina Hajduk
02.03.2026.
u 12:41

Namakanje grožđica preko noći i ispijanje njihove vode ujutro na prazan želudac već se godinama spominje kao jednostavan trik za “olakšavanje rada jetre”

Suho grožđe u narodnoj se medicini često opisuje kao namirnica koja može “olakšati rad jetre”, a posebno se ističe voda u kojoj su grožđice namakane preko noći. Prema tim tradicionalnim savjetima, napitak se pije ujutro na prazan želudac kako bi potaknuo probavu i dao osjećaj lakoće. No koliko u tome ima stvarnog učinka, a koliko je riječ o starim vjerovanjima?

Jetra je jedan od najvažnijih organa u tijelu – sudjeluje u obradi hranjivih tvari, razgradnji masnoća i neutraliziranju tvari koje svakodnevno unosimo hranom, pićem i lijekovima. Upravo zato u narodnim receptima često se spominju prirodne namirnice koje bi joj trebale “pomoći”. Među njima su i grožđice, odnosno suho grožđe, koje se smatra jednostavnim i dostupnim saveznikom probave.

Vlakna, minerali i antioksidansi
Suho grožđe doista sadrži vlakna, antioksidanse i minerale poput kalija i željeza. Procesom sušenja nutritivne tvari postaju koncentriranije, ali istodobno raste i udio prirodnih šećera. U tradicionalnim receptima vjeruje se da namakanje grožđica u vodi omogućuje lakšu apsorpciju korisnih sastojaka te da napitak može blago potaknuti probavu.

Najčešći recept uključuje ispiranje oko 150 grama suhog grožđa, kratko kuhanje u vodi te ostavljanje da odstoji preko noći. Ujutro se tekućina procijedi i popije na prazan želudac. Neki savjetuju i konzumaciju samih grožđica nakon toga.

Važno je, međutim, naglasiti da je riječ o praksi iz narodne medicine, a ne o medicinski potvrđenom načinu “čišćenja jetre”. Jetra se ne čisti napicima jer je njezina osnovna funkcija upravo detoksikacija organizma. Na njezino zdravlje najviše utječu uravnotežena prehrana, održavanje zdrave tjelesne težine, ograničen unos alkohola i opće životne navike. Napitak od grožđica može biti dio raznolike prehrane, ali ne može zamijeniti medicinski savjet niti liječenje.

Nije za svakoga
Ovakav napitak također nije prikladan za sve. Suho grožđe sadrži visok udio prirodnih šećera, zbog čega osobe s dijabetesom, inzulinskom rezistencijom ili nealkoholnom masnom bolešću jetre trebaju biti oprezne. Kod nekih ljudi veće količine mogu izazvati i nadutost ili probavne tegobe zbog sadržaja vlakana i fruktoze.

Osobe s kroničnim bolestima jetre, probavnim smetnjama ili drugim zdravstvenim stanjima trebale bi se prije uvođenja ovakvih napitaka posavjetovati s liječnikom. Individualno zdravstveno stanje često zahtijeva prilagođen pristup, a univerzalna rješenja u području zdravlja rijetko postoje.

Zaključno, voda od grožđica može biti zanimljiv dodatak jutarnjoj rutini, ali ključ zdravlja jetre i dalje leži u dugoročnim, dosljednim i znanstveno utemeljenim navikama.

Ključne riječi
medicina tradicija recept grožđice

