Poslušaj
Savjeti stručnjaka

Veterinar upozorava: 'Ovu hranu nikad ne bih dao svom psu!'

Uravnotežena prehrana za pse
Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
02.03.2026.
u 20:59

Odabir prikladne prehrane za vašeg kućnog ljubimca jedan je od najvažnijih čimbenika njihovog zdravlja i sreće.

Kao i ljudima, psima je za zdrav i kvalitetan život potrebna uravnotežena prehrana. Mnogi vlasnici pasa često su izloženi konstantnim informacijama o tome što je najbolja opcija za prehranu njihovog kućnog ljubimca, ali odgovor je dosta jednostavniji nego što se čini.

Ben Simpson-Vernon, veterinar za male životinje, ističe da postoji mit na koji mnogi vlasnici padaju, a to je prednost hranjenja sirovim mesom. Naime, na svom TikTok profilu ovaj veterinar naglasio je da rizici sirove hrane nadilaze dokazane korisne aspekte takve prehrane.  

@ben.the.vet Debunking false claims about raw feeding dogs #evidencebasedmedicine #learnontiktok #dognutrition #rawfood #bekind ♬ Don't Play - Anne-Marie & KSI & Digital Farm Animals

 „Vaš pas nije vuk i ne treba ga hraniti sirovim mesom. Vrlo je malo dokaza o koristima sirove prehrane osim anegdota, i obilje dokaza o rizicima. I prije nego što uslijede neizbježni komentari, veterinari poput mene ne drže se ovog stava jer je njihovo znanje o prehrani slabo, upravo suprotno”, upozorava. 

Sirova prehrana tema je o kojoj mnogi vlasnici i veterinari imaju podijeljena mišljenja pa se vrlo lako može pronaći uvjerljive argumente stručnjak za i protiv prehrane sirovim mesom.

Vlasnici svoje pse hrane sirovim mesom jer vjeruju da je ono prirodnije od komercijalne hrane za pse te tvrde da rezultira prednostima poput sjajnije dlake i povećane razine energije. No, stručnjaci upozoravaju da ne postoje istraživanja koja bi potvrdila ideju da je prehrana sirovim mesom bolja od uravnotežene prehrane primjerene dobi psa koja uključuje kvalitetnu komercijalnu hranu.

Ne treba zanemariti i razne rizike kojima se izlaže pas zbog ovakve prehrane.
Sirovo meso može sadržavati parazite i bakterije koji se inače eliminiraju obradom hrane. Prehrana sirovim mesom osim ozbiljnog rizika za vašeg ljubimca, povećava i vjerojatnost međusobne kontaminacije između psa i vlasnika, poput križne kontaminacije E. coli, Salmonele, pa čak i tuberkuloze (TB), tvrdi PDSA.

Prikladna prehrana za vašeg ljubimca ovisit će o njegovoj dobi, veličini i preferencijama, a Dog's Trust naglašava da bi uravnotežena prehrana za psa trebala uključivati sve potrebne hranjive tvari. 
 

