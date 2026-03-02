Veterinar upozorava: 'Ovu hranu nikad ne bih dao svom psu!'

Kao i ljudima, psima je za zdrav i kvalitetan život potrebna uravnotežena prehrana. Mnogi vlasnici pasa često su izloženi konstantnim informacijama o tome što je najbolja opcija za prehranu njihovog kućnog ljubimca, ali odgovor je dosta jednostavniji nego što se čini.

Ben Simpson-Vernon, veterinar za male životinje, ističe da postoji mit na koji mnogi vlasnici padaju, a to je prednost hranjenja sirovim mesom. Naime, na svom TikTok profilu ovaj veterinar naglasio je da rizici sirove hrane nadilaze dokazane korisne aspekte takve prehrane.