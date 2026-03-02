Alpski razvod: U pitanju nije samo novi TikTok trend nego poguban fenomen

Alpski razvod, pojam koji je skovao autor Robert Barr u svojoj istoimenoj kratkoj priči, u zadnje vrijeme se sve češće spominje u medijima i na TikToku. U spomenutoj priči muž planira ubiti svoju ženu tijekom šetnje po Švicarskim Alpama.

Naizgled romantičan izlet u planine ili na kampiranje u šumi pretvara se u tragični zločin u kojemu muškarci ostavljaju svoje žene, djevojke ili prijateljice. Ovaj okrutan način prekida veze ili iskrivljena potreba za dokazivanjem svoje moći, može imati razorne posljedice za žrtve. Tako je, u siječnju 2025 godine, iskusni penjač Thomas Plamberger (37 godina) svoju djevojku Kerstin Gurtner (33 godine) ostavio na padini litice, bez deke ili ikakvog načina da se dodatno ugrije, što je rezultiralo smrću žrtve od posljedica hipotermije, prenosi metro.co.uk.

Tijekom suđenja je otkriveno da Gurtner nije prva žrtva Plambergera nego je istu stvar napravio i svojoj bivšoj djevojci koja je preživjela incident. Tridesetsedmogodišnjak je osuđen na ubojstvo iz nehaja, a pokrivenost zločina u medijima rezultirala je priznanjima mnogih žena i djevojaka koje su na društvenim mrežama progovorile o sličnim iskustvima.

TikTok korisnica @everafteriya također je podijelila svoju frustraciju nakon što ju je njezin partner ostavio na pješačkoj stazi, a u komentarima je pronašla lavinu podrške korisnica koje su doživjele istu ili vrlo sličnu situaciju.

Uoči sve češćem pojavljivanju ovog pojma na društvenim mrežama, oglasili su se i stručnjaci. Psihoterapeutkinja specijalizirana za narcisoidne oblike zlostavljanja, Stephanie Sarkis, ističe da su neki od njezin klijenata također bili žrtve „Alpskog razvoda”. Sarkis tvrdi da ovakvo iskustvo može ostaviti i ozbiljne psihičke posljedice.

„Za mnoge ljude to je njihov najgori strah: Biti u okruženju u kojem nemamo kontrolu nad onim što se događa i biti negdje napušten. Mislim da svi imamo strah od napuštanja u različitoj mjeri. Biti u području koje ne poznajemo, gdje ima divljih životinja, gdje se lako možemo izgubiti, to je stvaran strah”, naglašava Sarkis za usatoday.com.

Psihološki, on predstavlja ekstremni oblik pasivne agresije i emocionalnog zlostavljanja, no pravni stručnjaci upozoravaju da takav čin lako prelazi granicu i ulazi u sferu kaznenog djela. Ovisno o okolnostima, namjerno ostavljanje partnera u opasnim uvjetima, bez adekvatne opreme i znanja za preživljavanje, može se smatrati kaznenim djelom dovođenja u opasnost, pa čak i ubojstvom iz nehaja, kao što je pokazao austrijski slučaj.