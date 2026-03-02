Naši Portali
NO COMMENT

Sve prate, ali nikad ne objavljuju na društvenim mrežama: Evo što psihologija kaže o 'tihim promatračima'

Slavica Trgovac Martan
02.03.2026.
u 16:30

U vremenu kada je dijeljenje svakodnevice postalo gotovo očekivano, neki ljudi jednostavno ne osjećaju potrebu javno pokazivati svoj život

Na društvenim mrežama svi poznajemo barem jednu takvu osobu: uvijek je tu, vidi storije, prati objave i reelse, ali sama gotovo nikada ništa ne objavljuje. Nema selfija, nema statusa, nema komentara. I dok mnogi takvo ponašanje tumače sramežljivošću, psihologija nudi dublje objašnjenje: ti tihi promatrači često imaju vrlo specifičan način razmišljanja, doživljavanja svijeta i odnosa prema drugima, piše Veg Out.

Prije svega, riječ je o ljudima koji su izrazito introspektivni i promatrački nastrojeni. Društvene mreže ne koriste kao pozornicu za samopromociju, nego kao prostor u kojem promatraju kako se drugi predstavljaju, što ih pokreće i koje emocije dominiraju u online svijetu. Primjećuju detalje koje drugi često previđaju, poput tona objave, promjene u nečijem ponašanju ili obrasce koji se ponavljaju. Njihova tišina ne znači nezainteresiranost nego promišljenost.

Druga važna osobina je potreba za privatnošću i autentičnošću. U vremenu kada je dijeljenje svakodnevice postalo gotovo očekivano, neki ljudi jednostavno ne osjećaju potrebu javno pokazivati svoj život. Njima potvrda ne dolazi kroz lajkove i komentare nego iznutra. Društvene mreže mogu im biti zanimljive zbog informacija i kontakta s drugima, ali granice im puno znače. Ne žele sudjelovati u stalnom stvaranju 'savršene slike' o sebi, jer im je mir važniji od tuđeg dojma.

Kod nekih je tišina povezana i sa socijalnom anksioznošću ili emocionalnim umorom. Online prostor često pojačava strah od osude, ignoriranja ili pogrešne interpretacije. Zbog toga se povlače u sigurniju ulogu promatrača. Takvo ponašanje može biti oblik zaštite od pritiska, uspoređivanja i iscrpljenosti koju stvara stalna izloženost tuđim, često uljepšanim životima. Mnogi od tih tihih korisnika ujedno su vrlo analitični i znatiželjni. Oni ne skrolaju zbog površne zabave nego zato što ih zanima kako se šire ideje, kako nastaju trendovi i što pokreće mase. Društvene mreže za njih su svojevrsni laboratorij suvremenog ponašanja. Dok drugi raspravljaju, oni promatraju, povezuju informacije i stvaraju vlastite zaključke.

Na kraju, takvi ljudi često jednostavno više cijene stvarne odnose od digitalne pažnje. Umjesto javnog komentara radije će poslati privatnu poruku, nazvati prijatelja ili razgovarati uživo. Svjesni su da internet često nudi tek privid povezanosti, dok se pravi odnosi grade u iskrenosti, prisutnosti i uzajamnosti.

Zato oni koji samo gledaju, a rijetko objavljuju, nisu nužno asocijalni. Češće su selektivno društveni, oprezni, emocionalno inteligentni i svjesni koliko online svijet može biti bučan i iscrpljujući. Njihova tišina nije praznina već izbor. A ponekad upravo taj izbor govori više od stotinu objava.

Ključne riječi
psihologija internet socijalna inteligencija društvene mreže

