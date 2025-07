Murter – Kornati: Zakon su galeb Marko i bake koje preuzimaju vlast

Na samim vratima Kornata, na Murteru, stigli smo do istoimenog mjesta, ujedno i najvećeg i najstarijeg na ovom otoku koji je s kopnom povezan pokretnim mostom u Tisnom. Vjetar je bio rastjerao ljude s plaže pa smo se uputili prema Lukama u potrazi za galebom Markom, točnije njegovom "mamom", doktoricom prirodnih znanosti, biologinjom Martinom Markov, u čijoj je mašti Marko nastao pa u Murteru jedna trgovina nosi njegovo ime, a ondje se prodaju slikovnice s pričama s njegovih putovanja, slagalice u kojima je on glavni lik, majice s kojih se smiješi ovaj klaukovac, odnosno najveći galeb južnog dijela Europe čije je glasanje simbol mora.

Put Kornata krenula kornjača...

– Galeb Marko veliki je prijatelj djece, ali i veliki prijatelj prirode i njezinih stanara. Obilazi nacionalne parkove i parkove prirode, piše zanimljive i zabavne priče za djecu, motivira ih. On je i promotor i edukator – upoznaje nas Martina sa svojim junakom kojemu je cilj posjetiti sve nacionalne i parkove prirode u Hrvatskoj i pretočiti ih u štivo za najmlađe. Do sada ih je obišao trinaest, no njegovo putovanje nije započelo na Kornatima, što bi nekako bilo logično:

– Misli da sve zna o njima pa mu to nije bila neka avantura – "pravda" ga Martina pa dodaje kako je put Kornata krenula mlada morska kornjača Leonardo, čiju je avanturu ispričala u "Čudesnom svijetu Kornatskog otočja", svojoj prvoj ilustriranoj slikovnici.

Priče o Marku nose istu poruku, da je priroda zakon, a zanimljivost je što su sve ilustracije u slikovnicama stvarna mjesta iz nacionalnih ili parkova prirode. Može se reći kako je nesvakidašnji galeb promotor održivog turizma, njegove su zelene priče prevedene na njemački i engleski, a djeca uživaju kad ga zateknu na radionicama.

– Na Murteru ima puno gostiju iz Slovenije i roditelji često pitaju kada će slikovnice biti prevedene i na njihov jezik – govori Martina. O tome koliko je galeb Marko poseban, svjedoči i to što je Martina Markov zbog njega napustila radno mjesto u Javnoj ustanovi na Kornatima.

Očito ima nešto u toj murterskoj privlačnosti, bilo da je riječ o ovdašnjim plažama, poput pješčane Slanice, brojnih otočnih uvala ili prve arheološke plaže u Hrvatskoj uređene uz arheološko nalazište Colentum na Gradini, tradicijskoj regati Latinsko idro, pokladama i "Murterskim bakama" koje u tom razdoblju preuzimaju vlast, starom selu podignutom dalje od mora, kulturnoj i sakralnoj baštini, prirodi, gastronomiji... što te "navuče" da tu i ostaneš. Dogodilo se to i Daliborki Škevin, koja je do prije nekoliko godina radila kao teta u vrtiću u Pakracu odakle je došla na najveći otok šibenskog arhipelaga da bi tu okrenula novu stranicu u životu, i to kao keramičarka. Dok u ateljeu Magic Wheel na lončarskom kolu ispod njezinih prstiju nastaje vaza, govori nam kako je keramičarstvo oduvijek bio njezin hobi.

Daliborka je jedan od rijetkih majstora na kolu u Hrvatskoj, pa je samim time svojevrsna turistička atrakcija koja privlači pozornost gostiju. Pravi uporabnu keramiku – šalice, vaze, posude... i kaže da je ne zanima izrada "sakupljača prašine". Nedaleko od svog ateljea sa suprugom je unajmila prostor bivšeg disko kluba Sirena. Nazvali su ga Odisej, a zamislili su da tu bude izložbeni i prodajni prostor u kojem će se održavati i radionice ručnog modeliranja, ali i prostor za povezivanje i suradnju u kojem će izlagati i drugi umjetnici i kreativci kao i mali proizvođači hrane s Murtera.

Kafić koji bi trebao biti avion

– Moju keramiku kupuju i domaći i strani gosti – kaže.

Cijele godine u uskoj uličici u centru Murtera, pokraj pošte, radi kafić Krešimir koji posjećuju i domaći i stranci. I to već 35 godina, što mu je priskrbilo status kultnog odredišta u mjestu.

– Ovo bi trebao biti avion, rekao mi je arhitekt Niko Bašić pa je po njegovoj zamisli unutrašnjost uređena poput aviona – nalaktivši se na krilo, odnosno šank, kaže vlasnik Krešimir Turčinov, u čiji lokal mnogi dolaze i zbog odličnih koktela.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 10 Raznolikost smještaja 10 Kvaliteta ugostiteljske ponude 10 Sadržaji za djecu 10 Događanja 9 Opskrbljenost 9 Autohtonost 8 Opći dojam 9

Ukupno 94