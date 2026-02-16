Naši Portali
budite oprezni!

Ovo je najopasnija seks poza na svijetu: Može prouzrokovati ozbiljne ozljede!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
16.02.2026.
u 20:24

Ponekad stvari mogu poći po zlu u spavaćoj sobi, pa tako jedna određena seks poza dovodi mnoge ljude u opasnu situaciju.

Ako se ne želite ozlijediti, možda biste trebali izbjegavati jedan položaj u seksu. Kad krenete u spavaću sobu i planirate se s partnerom zavući pod plahte, ozljeda je posljednja stvar o kojoj razmišljate, ali ponekad vas previše uzbuđenje može dovesti do odlaska u bolnicu, piše Daily Star. NHS kirurg, doktor Karan Raj, rekao je da postoji "najopasniji seksualni položaj" kojeg biste trebali biti svjesni. Rekao je da se 50% prijeloma penisa događa zahvaljujući jednoj određenoj pozi.

Očigledno, "nepredviđeno prodiranje" može dovesti do stvarnog zgnječenja penisa. To je zato što ga ženska stidna kost može zdrobiti. To može dovesti do pucanja tkiva i jake boli. Rečeno je da zadobiveni prijelomi mogu čak dovesti do deformiteta. Dakle, ako želite izbjeći sve te potencijalne probleme s penisom, postoje određeni položaji koje je bolje izbjegavati. A, prema ovom medicinskom stručnjaku, ona koja bi mogla biti opasna je popularna poza obrnute kaubojke

Kaže se da je ta poza uzrok svakog drugog prijeloma penisa, stoga vrijedi biti vrlo oprezan s njom. Da bi to izveo, muškarac mora ležati na leđima dok mu žena opleće bokove. Ali, za razliku od pokreta kaubojke, ona mora biti okrenuta prema njegovim stopalima, a ne prema njegovom licu. Dr. Raj je rekao: "Ako postoji nepredviđeno prodiranje ili ako pokreti dviju strana nisu usklađeni, penis bi mogao iskliznuti i ženska stidna kost bi ga mogla zgnječiti."

Također je primijetio da fraktura penisa znači da je došlo do pukotine u tunici albuginei, što je "gumena ovojnica koja omogućuje penisu da se poveća tijekom erekcije". Stručnjakinja za seks i veze, Annabelle Knight, objasnila je kako možete izbjeći zadobivanje takve ozljede.

“Obrnuta kaubojka može predstavljati opasnost, u nekim slučajevima penis se može ozlijediti ako ste malo previše entuzijastični s guranjem. Ako je to slučaj, postoji rizik da penis ispadne i zatim se na njega sjedne", objasnila je. No, sve dok vi i vaš partner otvoreno razgovarate jedno s drugim tijekom seksa, položaj ne bi trebao stvarati previše problema. Samo trebate biti oprezni. 
libido intima seks poze seks

DE
Dex
20:49 16.02.2026.

sve zavisi od težine kaubojke

