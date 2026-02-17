Za ovih 7 vrsta povrća ne treba vam puno zemlje, možete ih zasijati i u teglicama na balkonu
Balkon ne mora biti samo mjesto za sušenje rublja ili ispijanje kave. Uz malo dobre volje može postati i mini povrtnjak koji će vas nagrađivati svježim zalogajima velik dio godine. Uzgajanje povrća u teglicama praktično je rješenje za sve koji nemaju vrt, a žele znati što jedu i odakle im dolazi hrana. Osim što štedi novac, ova navika često potiče i zdravije kuhanje jer je povrće doslovno na dohvat ruke.
Najvažnije je odabrati prave posude s rupama za drenažu, kvalitetan supstrat i mjesto s dovoljno sunca. Većina balkonskih kultura voli barem 5 do 6 sati svjetla dnevno, a tijekom ljeta traže redovitije zalijevanje. Mnoge vrste se mogu uzgajati i na manjim površinama, osobito ako koristite viseće tegle ili police, a čak i jedna teglica može biti početak navike koja opušta, uljepšava prostor i donosi konkretan urod.
Cherry rajčice: Cherry rajčice su klasik balkonskog uzgoja jer daju obilje plodova, a ne traže ogromne posude. Najbolje uspijevaju u dubljoj tegli (što stabilnije, to bolje) i uz potporanj ili štap za vezanje. Redovito zalijevanje je ključno, ali tlo ne smije biti stalno natopljeno. Cilj je ravnomjerna vlaga.
Paprika (babura ili feferoni): Paprika u tegli raste iznenađujuće dobro, pogotovo na osunčanim balkonima. Birajte kompaktnije sorte i posudu srednje dubine, a biljci će dobro doći lagano prihranjivanje tijekom sezone. Ako primijetite da cvjetovi otpadaju, često je problem u stresu od suše ili naglih promjena temperature.
Salata (putarica, rucola, matovilac): Salate su zahvalne jer brzo rastu i možete ih rezati nakon čega će opet izrasti, što znači da berba traje dulje. Uspijevaju i u plićim posudama, samo pripazite da zemlja ne presuši, osobito na vjetrovitim balkonima. Idealne su za uzastopnu sjetvu: posijete malo svaka 2 do 3 tjedna i stalno ćete imati svježe listove.
Rotkvica: Rotkvice su među najbrže rastućim povrćem za teglice, često su spremne za berbu već za nekoliko tjedana. Ne trebaju duboku posudu, ali traže rahlu zemlju kako bi se korijen lijepo formirao. Ako rastu 'u list' bez ploda, najčešći krivac su previsoke temperature ili pregusto sijanje.
Mladi luk: Mladi luk je super izbor za početnike jer je otporan i ne zahtijeva puno prostora. Možete ga uzgajati iz sjemena, ali i 'reciklirati' donji dio kupljenog luka s korijenom pa ga posaditi u zemlju. Najbolje je brati ga postupno, kako raste, i uvijek ostaviti dio da nastavi razvijati nove listove.
Blitva: Blitva je 'balkon-friendly' povrće koje izgleda dekorativno, a pritom je i iznimno korisno u kuhinji. Raste u busenu i dopušta višekratnu berbu: skidate vanjske listove, a sredina nastavlja tjerati nove. Voli hranjivo tlo i redovitu vlagu pa je odlična za one koji ionako često zalijevaju biljke.
Grašak (patuljaste sorte): Grašak se može uzgajati i u tegli, posebno patuljaste ili penjačice uz mrežu/špagu. Voli nešto svježije razdoblje, pa je odličan za rano proljeće ili kasnije ljeto, ovisno o vremenu. Kada počne cvjetati, bit će vam jasno zašto ga mnogi uzgajaju i zbog izgleda. Njegovi nježni cvjetovi i mahune daju balkonu pravi vrtni ugođaj.