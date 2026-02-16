Generacija Z preskače seks kako bi radila ovo, otkriva istraživanje

Može se sa sigurnošću reći da generacija Z, ona rođena između 1997. i 2012. godine, doista pleše po vlastitom ritmu. Pripadnici ove generacije ne piju alkohol i ne upuštaju se u spolne odnose u mjeri u kojoj su to činili njihovi prethodnici, što otvara pitanje čime se današnja mladež zapravo bavi. Prema anketi EduBirdie provedenoj na dvije tisuće ispitanika, čak 67% pripadnika generacije Z radije bi odabralo mirnu noć i kvalitetan san nego intimne trenutke u spavaćoj sobi. Na šok starijih, istraživanje je također otkrilo da 64% mladih prioritet daje očuvanju stabilnog posla, 59% usredotočeno je na osobni uspjeh, polovica svoju pažnju usmjerava na održavanje zdravih prijateljstava, a 46% preferira vrijeme provedeno u samoći umjesto intimnosti.

Ipak, ova mlađa generacija nije u potpunosti čedna. Podaci pokazuju da je 37% njih seksualno eksperimentiralo, 29% se upustilo u odnose na javnom mjestu, a 23% priznaje da šalje eksplicitne poruke (seksting) dok su na radnom mjestu. Prije nego što starije generacije osude ovu, naizgled, sramežljivu skupinu, važno je uzeti u obzir kontekst. "Generacija Z je generacija koja se suočava s konzervativnom reakcijom nakon liberalnih pokreta. Uvođenje kontracepcijske pilule, normalizacija lakih droga i ljeto ljubavi objektivno su predaleko od njihove svakodnevice", istaknula je Julia Alexeenko, analitičarka popularne kulture i medija u EduBirdie.

Alexeenko dodaje kako su mladi danas potaknuti da provode vrijeme na digitalnim platformama i aplikacijama umjesto na fizičkim mjestima, što mijenja njihove prioritete. Kao rezultat toga, generacija Z se više fokusira na ono što im je lako dostupno, poput Netflixa i brige o sebi, što nije nužno loša stvar. Podaci zapravo pokazuju da je generacija Z znatno svjesnija po pitanju intimnosti od starijih generacija: čak 82% inzistira na razgovoru o granicama prije stupanja u intimni odnos, a 92% osjeća se dovoljno samopouzdano reći "ne" u krevetu. Analitičari se slažu da nema ništa loše u tome što ne žele imati besmislena iskustva zbog kojih će kasnije žaliti.

I dok mladi ljudi možda imaju dobre razloge za manjak seksualnih aktivnosti, postavlja se pitanje koji je izgovor ostatka populacije. Naime, prema Općoj društvenoj anketi, u posljednjih godinu dana jedan od tri muškarca i jedna od pet žena nisu se upustili u intimne odnose. Stručnjaci kažu da je glavni krivac u društvenim mrežama. "Idealizacija nemoguće visokih standarda uvjerila je muškarce da bi influencerice s milijunima pratitelja jednog dana mogle pokazati interes za njih. S druge strane, uvjerila je žene da poklanjaju pažnju samo muškarcima višim od metar i osamdeset i koji su astronomski bogati", piše neuroznanstvenica za seks dr. Debra Soh u svojoj novoj knjizi "Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy".

Situaciji ne pomaže ni činjenica da se mnoge mlade žene svjesno odlučuju na celibat jer smatraju da kultura usputnog seksa ('hookup' kultura) koristi isključivo muškarcima. Jedna od njih, Mandana Zarghami, objasnila je svoj stav u razgovoru za New York Post. "Nisam ovdje da sudim, ali istovremeno, takvi odnosi uništavaju onaj poseban trenutak. Kada napokon pronađete osobu s kojom želite provesti ostatak života, takva prošlost oduzima od tog posebnog, intimnog trenutka koji biste trebali imati s njom", zaključila je.