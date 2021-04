'Mogu li zatrudnjeti preko ručnika?': Seksologinja preko Twittera odgovara na mitove

Nedavno je Britanska seks edukatorica i TV voditeljica Dami 'Oloni' Olonisakin na Twitteru žene i djevojke pozvala da ispričaju koji su najluđi mitovi o seksu u koje su vjerovale dok su odrastale.

Čini se kako su žene kao djevojčice najčešće mislile da mogu zatrudnjeti praktički i bez dodira, a evo što Olonisakin odgovara na neke od najzanimljivijih seksualnih mitova i zabluda koje danas možda bune neke nove generacije...

What is a sex myth you remember growing up?