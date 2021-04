'Vjerovao sam svojoj djevojci, no nedavno sam pronašao iskorištene testove na trudnoću i ne znam što da mislim'

Nikad prije nisam imao razloga za nepovjerenje prema svojoj partnerici, sve dok nisam nedavno u njenom ormaru vidio skrivene upotrebljene testove za trudnoću, ispričao je 42-godišnjak u svom anonimnom pismu Deidre Sanders, psihoterapeutkinji i The Sun kolumnistici.

- Ona ima 42 godine, a zajedno smo već 13 godina - rekao je muškarac.

Ispričao je da je partnerica nedavno zbog pandemije izgubila posao planera događaja, pa se prijavila za rad u lokalnom supermarketu.

- Iako je za taj posao bila prekvalificirana i bilo je naporno, uvijek se vraćala sretna i stalno je pričala o svojim kolegama i o tome kako 'sjajan tim ima' - kaže on i dodaje da se za posao uvijek i lijepo odijevala i šminkala.

- Jednoj je dana sve to prestalo, a ona je prestala spominjati svoje kolege - kaže, a kad bi upitao što se događa, odgovorila bi mu kako 'on to ne bi shvatio..'

- U roku od nekoliko tjedana potpuno se promijenila - kaže, što mu je bilo čudno jer inače nije potištena i ne izbjegava razgovore s njim, a nedavno je u njen ormar spremao opranu odjeću i pronašao tri iskorištena testa za trudnoću.

- Budući da ja uvijek koristim kondom, zanima me je li imala nezaštićeni seks s nekim na poslu, jer to je jedino što mi pada na pamet - napisao je, a to bi, kaže, objasnilo i to što je uvijek jako pazila kako izgleda kad ide raditi.

- Umjesto da se izluđujete s vlastitim teorijama, razgovarajte sa svojom djevojkom. Recite joj da ste pronašli te testove i pitajte je otvoreno je li vas prevarila - savjetovala mu je Deidre.

Ipak, upozorila ga je i da ju 'ne optuži prerano jer kondomi nisu sigurna kontracepcija, pa je možda samo provjeravala da nije slučajno zatrudnjela nakon seksa s njim'.

- Povjerenje je ključ svake uspješne veze - dodaje terapeutkinja, pa je otvoreni razgovor uvijek najbolja moguća opcija.

