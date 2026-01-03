Koliko seksa je previše seksa? Evo što kažu stručnjaci!

Liječnici su izrazili zabrinutost zbog sadržaja koji promovira influencerica Bonnie Blue, ističući kako njezini opisi ekstremnog seksualnog ponašanja mogu dovesti do ozbiljnih intimnih zdravstvenih problema. Dr. Shirin Lakhani, bivša liječnica opće prakse i specijalistica za ginekologiju, upozorava da je seksualna aktivnost koja traje satima“ kako Blue tvrdi da prakticira, rizična. Takva aktivnost može uzrokovati poderotine u vaginalnom tkivu, infekcije mokraćnog sustava, pa čak i trajne ozljede penisa, piše Daily Mail.

Bonnie Blue, 25-godišnja kreatorica sadržaja za odrasle, iznenadila je javnost tvrdnjama o posjetima sveučilišnim kampusima širom Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Australije, gdje je imala seksualne susrete s većim brojem muškaraca u jednom danu. Otkrila je da je u samo dva tjedna spavala s 158 muškaraca na Sveučilištu Nottingham Trent te da je u jednom danu imala čak 22 partnera tijekom 11-satne seksualne aktivnosti.

Njene izjave izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, uključujući kritike i optužbe za prostituciju, dok su je neki korisnici nazvali ‘sramotom za feminizam’. U Australiji je čak pokrenuta peticija za njezinu zabranu ulaska u zemlju, u kojoj trenutno boravi, zbog njezinih planova da stvara sadržaj s tek punoljetnim muškarcima.

Dr. Lakhani naglašava kako se ozbiljnost štetnog utjecaja ovakve aktivnosti razlikuje prema godinama osobe i njenoj prirodnoj razini lubrikacije, no 11-satne seanse su definitivno prekomjerne. Dugotrajni spolni odnosi mogu rezultirati poderotinama, bolnim istegnućima, smanjenim osjetom u genitalijama i rizikom od prijeloma penisa. Naglašava da je rizik od infekcija mokraćnog sustava, zbog bakterija koje mogu dospjeti u mokraćni kanal, znatno veći kod žena zbog kraće mokraćne cijevi.