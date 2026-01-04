Odvjetnik ima važno upozorenje za roditelje: 'Ove tri stvari nikada ne bih kupio djetetu'

Ponekad nismo ni svjesni da neke stvari ili navike sa sobom nose određene rizike jer se nikada nismo osobno susreli s njihovim posljedicama. Upravo ta nevidljivost potencijalne štete često nas navodi da ih podcjenjujemo ili ignoriramo, iako mogu dugoročno utjecati na naše zdravlje, sigurnost ili svakodnevni život. Odvjetnik specijaliziran za katastrofalne ozljede i smrtne slučajeve izazvao je raspravu među roditeljima nakon što je otkrio svakodnevne proizvode koje odbija imati u blizini djece, upozoravajući da neki od najpoznatijih predmeta nose rizike koje mnoge obitelji podcjenjuju.

Odvjetnik iz Philadelphije, Tom Bosworth, koji redovito rješava slučajeve koji uključuju teške ozljede i smrtne slučajeve djece, podijelio je svoju zabrinutost na TikToku te je rekao da je njegov posao trajno promijenio način na koji kupuje stvari za djecu. Na vrhu njegove liste našla se jedna neočekivana kategorija proizvoda za koju mnogi roditelji pretpostavljaju da je sigurna: nagnuti krevetići za bebe. Prema Bosworthu, sve što se reklamira kao ljuljačka ili kolijevka koja postavlja dijete u nagnuti položaj nešto je što on nikada ne bi kupio. Objasnio je da novorođenčad još nema snagu vrata da održi dišne ​​putove otvorenima ako im se glava nagne prema naprijed, piše Daily Mail.

Kada se bebe stave u nagnuti položaj, tada im brada može pasti na prsa, pritiskajući dišne puteve i ograničavajući disanje što je ponekad potpuno neprimjetno. Medicinski stručnjaci već dugo izražavaju iste zabrinutosti. Američka akademija za pedijatriju preporučila je da bebe spavaju samo na ravnoj površini, paralelnoj s tlom, i na leđima. Australska neprofitna organizacija posvećena prevenciji smrtnosti beba i male djece, Red Nose Australia, je više puta upozorila roditelje da ne koriste nagnute dječje proizvode za spavanje, nakon izvješća da su slični proizvodi u inozemstvu povezani s više od 100 smrtnih slučajeva dojenčadi u Sjedinjenim Državama.

Neki dizajni nagnutih ležajeva također uključuju podstavljene ili mekane stranice, što može dovesti do gušenja ili opasnog ponovnog udisanja ugljičnog dioksida ako beba okrene lice u podstavu. Dr. Bec Thornton, nacionalna voditeljica promicanja zdravlja u Red Nose Australia, rekla je da velike glave i kratki vratovi bebe čine posebno ranjivima.

Druga stvar na koju je Bosworth upozorio bila je sve što sadrži dugmaste baterije: male, plosnate baterije u obliku novčića koje se nalaze u mnogim igračkama. Rekao je da opasnost nije uvijek očit jer su baterije često skrivene unutar igračaka koje na prvi pogled ne izgledaju elektroničke. Dugmaste baterije su posebno opasne jer, ako se progutaju, mogu se zaglaviti u djetetovom jednjaku ili dišnim putovima. Njihov kemijski sastav može izazvati teške unutarnje opekline u samo nekoliko sati, prodirući kroz tkivo i dovodeći do katastrofalnih ozljeda ili smrti. Medicinski stručnjaci su upozorili da simptomi nisu uvijek odmah vidljivi, što može odgoditi liječenje u situaciji koja se smatra životno ugrožavajućom.

Na kraju, Bosworth je ukazao na vodene kuglice: šarene, sitne plastične kuglice koje se često prodaju kao senzorne igračke za djecu. Izvorno dizajnirane za poljoprivrednu upotrebu da bi pomogle tlu da zadrži vlagu, vodene kuglice mogu apsorbirati tekućinu i dramatično se proširiti te ponekad narasti do veličine šake. Bosworth je rekao da je bilo brojnih slučajeva djece koja su progutala jednu kuglicu, samo da bi se ona proširila unutar tijela, blokirajući dišne ​​​​putove ili crijeva.

"Možda izgledaju bezopasno, ali mogu biti smrtonosne", upozorio je odvjetnik. Dok je Bosworth naglasio da roditelji donose najbolje odluke koje mogu s informacijama koje imaju, rekao je da mu je posao pokazao koliko brzo obični kućanski predmeti mogu postati opasni.