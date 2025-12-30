Od amnezije do grčeva lica - evo što se sve događa s vašim tijelom kada doživite orgazam

Orgazam koji doslovno oduzima dah može nas ostaviti prikovanima za krevet, nesposobnima za bilo što osim gledanja u strop i razmišljanja o tome kako cijelo iskustvo ponoviti što prije. Iako vrhunac nije jedini preduvjet za odličan seks, svi koji su ga doživjeli znaju koliko može biti snažan, intenzivan i gotovo nestvaran. No zašto je taj – ponekad teško dostižan – osjećaj toliko moćan?

Odgovor leži u činjenici da orgazam nije samo genitalni, već iskustvo cijelog tijela i uma. Utječe na mozak, živčani sustav, mišiće, srce pa čak i pamćenje. Zaintrigirani? Portal Metro razgovarao je s ginekologom kako bi otkrio što se točno događa u tijelu tijekom tog euforičnog trenutka.

Što uzrokuje orgazmički osjećaj kod žena?

Ginekolog dr. Sachchidananda Maiti opisuje ženski orgazam kao “vatromet cijelog tijela” koji pokreće niz reakcija – od mozga do kože. Ključnu ulogu ima klitoris, koji sadrži oko 8000 živčanih završetaka, više nego bilo koji drugi dio tijela. “Ti su živci povezani s pudendalnim živcem koji šalje snažne signale užitka u mozak”, objašnjava dr. Maiti, “Tijekom stimulacije aktivira se limbički sustav, dio mozga odgovoran za emocije, užitak i euforiju”.

Tijekom orgazma dolazi do naglog oslobađanja dopamina, oksitocina i endorfina – hormona sreće i povezanosti – što stvara snažan osjećaj ekstaze. Taj euforični val rezultat je kombinacije živčane stimulacije, ritmičkih kontrakcija mišića dna zdjelice, ubrzanog rada srca i povećanog protoka krvi kroz tijelo.

Žene mogu doživjeti orgazam i penetracijom, no osjećaj se može razlikovati od onog izazvanog stimulacijom klitorisa. “Izravna stimulacija vanjskog klitorisa dovodi do intenzivnijeg i fokusiranijeg osjećaja”, kaže liječnik, “Penetrativni orgazam uključuje stimulaciju unutarnjih dijelova klitorisa, prednje stijenke vagine (G-točke) ili dubljih područja poput A-točke ili cerviksa”.

Iako se doživljaji mogu razlikovati, oba tipa orgazma aktiviraju iste moždane centre i mišićne kontrakcije, zbog čega je krajnji osjećaj vrlo sličan.

Što se događa kod muškaraca?

Kod muškaraca, orgazam također uključuje pudendalni živac, ali se stimulacija odvija na drugačiji način. Najosjetljivija područja su glavić penisa, frenulum i perineum – područje između genitalija i anusa. “Stimulacija tih zona šalje signale do donjeg dijela leđne moždine, što pokreće kontrakcije mišića zdjeličnog dna, sjemenovoda i prostate te dovodi do ejakulacije”, objašnjava dr. Maiti iz Pall Mall Medicala. Kemijske reakcije u mozgu vrlo su slične onima kod žena, što znači da je i subjektivni osjećaj užitka iznenađujuće sličan.

Kako orgazam utječe na mozak?

Tijekom vrhunca mozak doživljava pravi mali “električni kaos”. Aktivira se više regija istovremeno – osobito one povezane s emocijama, nagradom i zadovoljstvom. “Mozak se preplavljuje dopaminom, oksitocinom i endorfinima, kemikalijama povezanim s dubokim osjećajem sreće i opuštenosti”, kaže dr. Maiti. Zbog toga se nakon orgazma često javlja osjećaj omamljenosti, sanjivosti ili potpune mentalne praznine.

Kod nekih ljudi taj osjećaj može trajati nekoliko sekundi, a kod drugih i nekoliko minuta. U rijetkim slučajevima može doći i do prolazne globalne amnezije – kratkotrajnog gubitka pamćenja – uzrokovanog naglim padom krvnog tlaka i smanjenim protokom krvi u mozak. Iako zvuči dramatično, riječ je o rijetkoj i uglavnom bezopasnoj pojavi.

Što se događa srcu i mišićima?

Tijekom orgazma srce radi punom parom. Broj otkucaja može skočiti s uobičajenih 60–80 u mirovanju na čak 140–180 otkucaja u minuti – gotovo kao tijekom intenzivnog treninga. “Krvni tlak raste, krvne žile se šire, a koža može pocrvenjeti”, objašnjava liječnik, “Taj ‘afterglow’ nije umišljen – on je stvaran”.

Mišići, osobito oni u području zdjelice, kontrahiraju se u ritmičkim valovima svakih 0,8 sekundi. No ne sudjeluje samo zdjelično dno – drhtanje se može proširiti na noge, ruke, lice, pa čak i cijelo tijelo. Sve je to nehotično i posljedica snažne živčane stimulacije.

Neobični, ali normalni fenomeni

Neki muškarci primjećuju da im se testisi nakon orgazma privremeno smanje. “Nema razloga za paniku”, kaže dr. Maiti. Tijekom uzbuđenja testisi mogu narasti i do 50 posto zbog povećanog protoka krvi, pa je kontrast nakon orgazma samo privremen.

Orgazam također može izazvati kihanje ili suze. Postorgazmično kihanje događa se zbog preklapanja refleksa unutar autonomnog živčanog sustava, dok je plakanje rezultat naglog porasta oksitocina i prolaktina. “To nije znak tuge, već način na koji tijelo obrađuje snažno emocionalno iskustvo”, zaključuje liječnik.

Drugim riječima, orgazam je daleko više od kratkog trenutka užitka – to je složen biološki i emocionalni događaj koji doslovno preuzima cijelo tijelo.

