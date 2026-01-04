Naši Portali
po receptu naših baka

RECEPT DANA Ovo će vas sigurno vratiti u djetinjstvo: Taške s pekmezom

@my_sweetbakery_ch
VL
Autor
Ana Hajduk
04.01.2026.
u 07:04

Uživajte u ovoj mirisnoj, nostalgičnoj slastici koju možete poslužiti kao desert, slatki ručak ili topli comfort snack nakon kupanja. Dobar tek!

Ako ste odrasli uz bakine domaće taške, znate: malo što miriše na djetinjstvo kao mekani jastučići punjeni slatkim pekmezom i uvaljani u zlaćane krušne mrvice s daškom cimeta. Taške s pekmezom savršen su desert, ali i “slatki ručak” za vruće ljetne dane kad ne želite težak obrok. Tijesto od krumpira je podatno, nadjev možete prilagoditi (šljiva je klasik, ali i marelica ili šumsko voće sjajno funkcioniraju), a višak se lako zamrzne pa imate desert “pri ruci” kad stigne društvo. 

Sastojci:

Tijesto:

  • 400 g krumpira 
  • 200 g glatkog brašna (+ malo za radnu površinu)
  • 3 žlice griza (pšenični)
  • 1 jaje
  • 30 g maslaca (omekšanog)
  • ½ žličice soli

Za premazivanje rubova:

  • 1 razmućeno jaje (može i samo bjelanjak ili malo vode, ako želite)

Nadjev: 

  • Pekmez od šljiva 

Za uvaljavanje: 

  • 150 g krušnih mrvica
  • 2–3 žlice maslaca ili ulja
  • Šećer po ukusu
  • Vanilin šećer i prstohvat cimeta (po želji)

Priprema: Operite krumpir i kuhajte ga u kori dok ne omekša. Ocijedite, kratko ohladite, ogulite i propasirajte (preša ili gnječilica). Ostavite da se pire malo prohladi, ali da je još mlak—tako se tijesto bolje povezuje. U mlaki pire umiješajte maslac, jaje, sol, griz i brašno. Zamijesite meko, ali podatno tijesto (ako je vrlo ljepljivo, dodajte malo brašna – ne pretjerujte da ne postane tvrdo). Pokrijte i ostavite sa strane. 

Na tavi otopite maslac (ili zagrijte ulje), dodajte krušne mrvice i pržite uz miješanje do zlatno-smeđe boje. Maknite s vatre, umiješajte šećer, vanilin šećer i malo cimeta. Ostavite sa strane. Radnu površinu lagano pobrašnite. Razvaljajte tijesto na ~3 mm debljine. Čašom (Ø 7–8 cm) izrežite krugove. Svaki krug tanko premažite razmućenim jajetom po rubu. U sredinu stavite malu žličicu pekmeza. Preklopite u polukrug, istisnite zrak i dobro pritisnite rubove (po želji utisnite vilicom).

U velikom loncu zakuhajte obilje vode i posolite. Smanjite na lagano vrenje (da taške ne pucaju). Kuhajte 5–7 min, odnosno dok ne isplivaju i rub više nije brašnast. Nježno promiješajte da se ne zalijepe za dno. Vadite šupljikavom žlicom, kratko ocijedite i odmah uvaljajte u pripremljene mrvice. Poslužite vruće ili toplo.
