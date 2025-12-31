Naši Portali
savjet stručnjaka

Je li prečesto seksati se svaki dan? Evo što kažu stručnjaci

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
31.12.2025.
u 20:09

Ne postoji određena učestalost ili količina seksa koja se smatra normalnom.

Osjećate se uzbuđeno svaki dan, ali niste sigurni je li to normalno? Dakle, je li u redu imati seks svaki dan? Može li to na bilo koji način biti loše za vaše reproduktivno zdravlje? Vaše mentalno zdravlje? Stručnjaci za seks otkrili su za PureWOW kako seks svaki dan utječe na zdravlje. Općenito, sasvim je u redu seksati se svaki dan. Zapravo, Kim Anami, holistička trenerica seksa i odnosa, vjeruje da veća količina prave vrste seksa može biti jedan od najdubljih alata za osobni rast koji postoji.

Dakle, koja je 'prava vrsta' seksa? 'Ako je seks svaki dan ugodan i ne uzrokuje nikakvu fizičku nelagodu, potpuno je u redu', kaže Lucky Sekhon, stručnjak za plodnost i certificirani ginekološki liječnik iz New Yorka.  Da bi bio zdrav, mora biti sporazuman, što znači da su obje strane voljne i sposobne pristati na seks i siguran.

No, je li normalno seksati se svaki dan? 'To je ono što je važno u vezi. Ako oba partnera žele imati seks svaki dan, to je sjajno. Ali ako oba partnera žele imati seks jednom mjesečno i to je u redu, sve dok je to ono što oba partnera žele', kaže stručnjak. Drugim riječima, nema normalnog.

Ne postoji određena učestalost ili količina seksa koja se smatra normalnom. Međutim, kada je netko obuzet mislima o seksu do točke kada to narušava druge aspekte njihova života, to bi se smatralo patološkim ili abnormalnim.
