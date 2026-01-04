Ovaj dio tijela većina žena ignorira – a ključan je za zdravlje, samopouzdanje i kvalitetu života

Možda ste prihvatili mediteransku prehranu, svakodnevno hodate kako biste zaštitili srce i redovito rješavate križaljke kako biste održali um bistrim. No, postoji jedan dio tijela kojem mnoge žene ne posvećuju gotovo nikakvu pažnju – sve dok se ne pojave problemi, prenosi Parade.

Riječ je o skupini mišića koji imaju ključnu ulogu u seksualnom, urinarnom i probavnom zdravlju. Prema Cleveland Clinic, žene ih često zanemaruju ne zato što ne mare za zdravlje, već zato što se o njima rijetko govori na rutinskim liječničkim pregledima. Simptomi poput povremenog curenja mokraće pri smijanju ili osjećaja pritiska “dolje” često se pogrešno smatraju normalnim dijelom starenja, iako se u mnogim slučajevima mogu liječiti ili čak spriječiti. Što ranije obratite pažnju na ovaj dio tijela, to su veće šanse da očuvate funkcionalnost, udobnost i samopouzdanje kroz godine.

Radi se o mišićima dna zdjelice. Ovi mišići pružaju potporu mjehuru, crijevima i unutarnjim reproduktivnim organima, a Cleveland Clinic ih opisuje kao svojevrsnu “zdjelu” ili “remen” koji drži organe na mjestu. Njihova uloga je višestruka:

omogućuju kontrolu mokrenja, pražnjenja crijeva i ispuštanja plinova

doprinose pravilnom držanju tijela

pomažu vam kašljati ili kihnuti bez neželjenog curenja

sudjeluju u vaginalnim kontrakcijama tijekom spolnog odnosa

podupiru tijelo tijekom trudnoće i vaginalnog poroda

S obzirom na to koliko su važni, ključno je održavati ih zdravima, osobito s godinama, ističe dr. Nissrine Nakib, izvanredna profesorica i medicinska direktorica urologije na Sveučilištu Minnesota.

Što utječe na zdravlje dna zdjelice?

Na snagu i funkciju ovih mišića utječe niz čimbenika: hormonske promjene, trudnoća i porod, gravitacija te kirurški zahvati. Sve to može oslabiti potporu koju mišići pružaju organima, što dovodi do disfunkcije dna zdjelice.

Disfunkcija dna zdjelice pogađa otprilike svaku treću ženu u nekom trenutku života. Javlja se kada mišići ne mogu pravilno koordinirati opuštanje i stezanje tijekom mokrenja ili pražnjenja crijeva. Perimenopauza i menopauza mogu dodatno pogoršati stanje, upozorava dr. Carolyn Botros, uroginekologinja u Atlantic Healthu.

“Smanjena razina estrogena dovodi do stanjivanja kože vagine i vulve, što može pojačati probleme s dnom zdjelice”, objašnjava. To može rezultirati zatvorom, curenjem mokraće, bolovima u zdjelici ili nelagodom tijekom spolnog odnosa.

Promjene povezane s menopauzom, uz ranije trudnoće i operacije, dodatno opterećuju dno zdjelice, a mišići s godinama mogu postati opušteniji, dodaje Aleece Fosnight, PA-C, specijalistica za urologiju i zdravlje žena.

Kako očuvati zdravlje dna zdjelice?

Dobra vijest je da nikada nije prerano – ni prekasno – početi brinuti o zdravlju dna zdjelice. Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:

Liječite vaginalnu suhoću i iritaciju: Prema dr. Botros, ovi problemi mogu dovesti do gubitka elastičnosti vaginalnog tkiva, što dodatno opterećuje dno zdjelice. Vaginalne hidratantne kreme ili savjetovanje s liječnikom mogu biti dobar prvi korak.

Riješite zatvor na vrijeme: Kronični zatvor stvara dodatni pritisak na mišiće dna zdjelice. Povećan unos vlakana, dovoljno tekućine i redovita tjelovježba mogu pomoći, no važno je i izbjegavati naprezanje tijekom pražnjenja crijeva.

Ne ignorirajte curenje mokraće: Ako primijetite da vam mokraća curi pri smijanju ili kašljanju, razgovarajte s liječnikom. To može biti znak oslabljenog dna zdjelice koji se može liječiti.

Redovito radite Kegelove vježbe: Kegelove vježbe jačaju mišiće dna zdjelice, no mnoge žene ih ne izvode pravilno. Ako niste sigurni radite li ih dobro, pomoć fizioterapeuta specijaliziranog za dno zdjelice može biti iznimno korisna.

Krećite se što češće: Hodanje, pilates i joga poboljšavaju cirkulaciju, jačaju mišiće trupa i povećavaju izdržljivost, što pozitivno utječe i na dno zdjelice.

Slušajte svoje tijelo i posjetite liječnika: Bol u zdjelici ili vagini, bol tijekom spolnog odnosa, vaginalna suhoća, učestalo mokrenje, zatvor ili osjećaj izbočine u vagini znakovi su da je vrijeme za pregled.

“Kao uroginekolozi, svakodnevno se bavimo ovim problemima i često upućujemo pacijentice fizioterapeutima za dno zdjelice – to je poput osobnog trenera za ovaj dio tijela”, zaključuje dr. Botros. Briga o dnu zdjelice možda nije tema o kojoj se često govori, ali može imati ogroman utjecaj na kvalitetu života – danas i u godinama koje dolaze.

