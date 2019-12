Kod njih se uoči blagdana čeka i po pola sata

Čekati u redovima pred njihovim vratima nikome nije teško kad je u pitanju blagdanski ručak. Jer znaju da će, bez obzira na to što stoje i po pola sata, dobiti komad mesa koji će svi ukućani slasno pojesti. Njihove mesnice već godinama slove za najbolje na hrvatskom tržištu. A ovi mesari to opravdavaju kvalitetom svojih proizvoda, koja, slažu se svi, nikad ne smije biti zapostavljena. Zadovoljan kupac znači i to da će se vratiti, ali i davati preporuke drugima, a znaju to dobro u mesnicama Horvatić, Čučković i Bođirković. Prvi prodaju na Dolcu već više od dvadeset godina, drugi posluju u predgrađu Rijeke, a treći su svoju proizvodnju pokrenuli iz Borova, naselja nedaleko Vukovara. Ovi posljednji su kroz desetljeća poslovanja postali svojevrsni brend ne samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Kako se približavaju Advent te božićni i novogodišnji blagdani, u ovoj mesnici pripremaju se za sve želje svojih kupaca. Posluju u cijeloj Hrvatskoj tako da je puno i različitih želja.

Dovoljno je da njihovi kupci, kaže Bojan Bođirković, naruče deset kilograma kobasica i oni će ih napraviti prema njihovim željama. Ubacuju željene začine, količine...

– Kada je riječ o željama kupaca, tu smo maksimalno fleksibilni te im izlazimo u susret koliko god možemo. Dovoljno je da naruče, primjerice, 10 kilograma kobasica i mi ih radimo kako god oni to žele. Ubacujemo željene začine, količine koje žele, više ili manje slano… Sušimo na drvetu koje god kupac želi. Sve opet samo da ne dođe kvaliteta u pitanje, jer to nam je iznimno važno – kaže voditelj nabave i prodaje u mesnicama Bođirković Bojan Bođirković. Dodaje i da naveliko zaprimaju narudžbe od vlasnika kućica postavljenim u vrijeme adventa u raznim gradovima širom Hrvatske. S nekima su poslovali prošle godine, a ima i novih prodavača koji su čuli za njih i njihove proizvode i javili im se sa svojom narudžbama. Mesnice Bođirković opskrbljuju svojim proizvodima adventske kućice u Dubrovniku, Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru… Za njih dobivaju najviše narudžbi raznih vrsta kobasica. Kada je riječ o klasičnoj ponudi mesa, ona je uobičajena tijekom cijele godine i tu kupci mogu birati što god žele, tako da imaju zahtjeva za cijelim polutkama, određenim komadima mesa… Bođirkovići trenutačno imaju 13 mesnica u Hrvatskoj, a taj broj bi se tijekom iduće godine trebao i povećati. Uz to opskrbljuju mesom i brojne trgovce širom Hrvatske. Usko surađuju i s oko 140 različitih restorana širom Hrvatske od kojih su mnogi na moru, u Zagrebu…

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Meso mesnica Horvatić dolazi iz Svetog Ivana Zeline, a obrađuju ga u Markuševcu

– Ne volimo da nas se poistovjećuje s industrijom. Kod nas su uvijek svježi proizvodi i imamo zanatski način proizvodnje. Kemiju koristimo minimalno, odnosno, samo onoliko koliko moramo pa zbog toga imamo “problema“ s rokovima trajanja jer naši proizvodi ne mogu dugo stajati. Proizvodnju planiramo na svaka dva dana i ne pravimo zalihe. S ponosom ističemo da u ovih 40-ak godina rada nismo imali nijednu akciju. Isto tako nikada nismo prodali nijedan kilogram mesa iz uvoza, nego sve što isporučujemo kupcima širom Hrvatske dolazi s naše farme i od naša četiri kooperanta koji tove svinje onako kako mi želimo i tražimo. I to je dokaz da su naši proizvodi uvijek svježi i to kupci znaju. To nam je najvažnije – ističe Bođirković. O svim željama i zahtjevima kupaca brine 107 zaposlenih mesnice Bođirković kojih će uskoro, s obzirom na brojne planove, biti i više. Od ove je godine krenuo i izvoz u Njemačku, Norvešku i Švedsku. Posluju od 1982. godine, a sedam godina kasnije svoju su mesnicu otvorili i Čučkovići. Odnosno, učinio je to otac Gligorije, dok je danas vode njegovi sinovi Dejan i Danijel. Svoje kobasice, salame, dimljeno meso, mesne rolade s kaduljom, slaninu, koljenice...u svojoj mesnici rade ručno, a meso nabavljaju izravno od malih obiteljskih gospodarstava s područja Vrbovca, Čazme i Kloštra Ivanića, gdje nekoliko obitelji već 20 godina uzgaja stoku samo za njih. Kod njih dolaze ljudi iz svih dijelova Hrvatske, jednako kao i kod Horvatića s Dolca, koji meso nabavljaju u Svetom Ivanu Zelini, a obrađuju ga u Markuševcu. Prava ludnica kod njih zavlada nekoliko dana prije Božića, a najbolje idu, kaže Zdravko Horvatić, janjetina i odojak, koje najčešće peku u pećnici, ali i suhi vrat za juhicu koja se poslužuje na božićnom ručku.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL Braća Dejan i Danijel Čučković posao su naslijedili od oca Gligorija

– Naši proizvodi nešto su skuplji nego oni u trgovačkim centrima, no svinjetina koja dolazi na njihove police najčešće iz zemalja Europske unije, posebice Njemačke, nije ni sluga domaćem pajceku – govori Zdravko Horvatić. Već godinama hit je i mesnica Koprivnjak iz Hrašća, koja, pak, meso prodaje na glavnom samoborskom trgu, a kupuje se naveliko i kod Navračića u Velikoj Gorici. U mesnoj industriji Kudelić, koja ima mesnice u nekoliko hrvatskih gradova, također se narade za blagdana, a njihovim djelatnicima nije strano kupcima udijeliti i pokoji savjet kako pripremiti njihove proizvode.