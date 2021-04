Uskrsni meni sv. Hildengarde: Preporuča janjeće meso, a omiljena žitarica pir i brašno od pira

Kako bi svečani uskrsni menu obilovao i zdravim namirnicama, posegnuli smo u riznicu koju nam je ostavila crkvena naučiteljica sv. Hildegarda iz Bingena. Poznato je da među namirnicama sv. Hildegarda preferira žitaricu pir i brašno od pira.

Prema da u njezinim preporukama za ishranu nema mnogo mesa, za Uskrs je preporučeno janjeće meso. A od posebnih „Hildegardinih začina“ tu su galgant, zubovac, izop, mješavina začina s piskavicom, majčina dušica, muškatni oraščić…

PIROVA JUHA

Sastojci:

1 usitnjena glavica luka

1 žlica maslaca

1 l vode

1 vršak noža ovih začina: zubovac, galgant, muškatni oraščić

1-2 žličice soli

Priprema: Luk prepržiti na maslacu i zaliti vodom. Dodati sol i začine, zakuhati. U juhu po želji dodati: okruglice od pira, pirovo tijesto za juhu, pirovu krupicu. U juhu se prilikom prženja mogu dodati 2 žlice usitnjene proljetne koprive - ona će želudac očistiti od sluzi a krv od toksina.

Foto: pexels.com



JANJEĆI BUT SA ZAČINSKIM BILJEM

Sastojci:

¼ l bijelog vina

1 janjeći but (oko 2-2 ½ kg)

vezica svježeg peršina

1 grančica ljupčaca

1 grančica majčine dušice

1 žličica barske metvice u prahu

2 režnja češnjaka

sol

1 žličica galganta

1 vezica povrća za juhu

Priprema: S buta skinuti suvišnu masnoću i kožicu. Češnjak usitniti i zgnječiti s malo soli te u njega pomiješati usitnjeno bilje. U to dodati malo ulja i napraviti marinadu. Polovicu marinade premazati po butu i ostaviti da odstoji 1-2 sata. Nakon toga but premazati preostalom marinadom. But dobro zapeći sa svih strana u posudi za pečenje, dodati povrće za juhu te zaliti s pola bijelog vina i malo vode. Peći 1- 1 ½ sat te pred kraj pečenja umiješati ostatak vina i 1 žlicu pirova brašna u tekućinu od pečenja.

Foto: pexels.com



PIROVA TJESTENINA NA TALIJANSKI

Sastojci:

250 g pirove tjestenine

1 čaša tučenog vrhnja

400 g sezonskog povrća (mrkva, pastrnjak, tikvice, mahune i sl.)

1 glavica luka

1 manji češnjak

malo maslaca

Začini: zubovac, galgant, majčina dušica, izop, peršin, mješavina začina s piskavicom

Priprema: Pirovu tjesteninu skuhati u osoljenoj vodi i procijediti. Luk prepržiti na maslacu, dodati povrće i zaliti s malo vode. Kad povrće omekša dodati začine po ukusu i usitnjeni češnjak. Osoliti i umiješati vrhnje. Na kraju umiješati i tjesteninu. Poslužiti sa zelenom salatom i parmezanom.

Uz to vrlo dobro ide čaša crnog vina.

Foto: pexels.com



USKRSNA PLETENICA

Sastojci:

500 g bijelog pirovog brašna

200 g maslaca

3 žumanjka

1 paketić suhog kvasca

sol

3 žlice šećera od šećerne trske

3 žlice vrhnja

mlijeko



Priprema: Pomiješati sve sastojke i umijesiti glatko tijesto, koje treba više puta promijesiti i razvaljati te na kraju staviti u toplu zdjelu. Tijesto ostavimo da stoji 30 min a zatim ga podijelimo na 3 dijela i oblikujemo pletenicu, koju prvo premažemo s bjelanjkom. Oblikovano tijesto položimo u kalup i premažemo žumanjkom, posipamo sa štapićima ili listićima badema i krupnim šećerom. Pečemo u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 °C dok ne porumeni.

Foto: pexels.com

