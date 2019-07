Kako će tri brata podijeliti jednog tovara? To je mudrost

Na mostu u Tribunju, baš na ulazu u Selo, kako domaći zovu stari grad, lijep doček. Amerikanka u bijelom bikiniju. Minijaturnom bikiniju. Ima lijep osmijeh. Stoji i smiješi se... Baš nama. Osmjehnemo se i mi. Ništa. Okrenemo glavu, a ona se smije nekome iza nas. Mišićav muškarac s velikim tetovažama. S velikom kapom. I mobitelom u ruci. Fotografira ljepoticu za Instagram. Ajmo’ dalje. Ionako je posao pred nama. Ulazimo u grad - poznat po - magarećim utrkama.

– Nećemo ovoga puta o magarcima, to je poznata priča – govorimo sebi.

Mali krug po gradu, točno ovdje gdje se magarci utrkuju oko ‘Sela’, i u kafić Stray Cat. Sjede domaći, u ranim su 30-ima, i pričaju:

– Je l’ znaš što je sutra 1. kolovoza? Utrka tovara. Pivat će Milo Hrnić...

Sjajno, no možemo li pričati malo o ribarima u Tribunju, ribarsko ste mjesto?

– Može, ali važno je ovo. Tovari. Pa Tribunj je od Turaka spasio upravo tovar! – priča jedan od njih, Neven. Ima čak i majicu na kojoj je - mali logo magarca. Lacoste ima krokodila, a on - magarca. Na istom mjestu, lijevo na prsima.

– Dolaze Turci, taman su tu pred Selom, a stražari zaspali. Bili umorni, iscrpljeni. I tovar ti čuja kako dolazi vojska, zareva, probudija stražare, naše domaće i - oni su se probudili i obranili nas – priča Neven.

Sjajno, može li sad o ribarima?

– Može. Nego, jesi li zna da postoje dvi vrste tovara?

Koje?

– Lini i plašljivi. I kad kubura sutra zapuca za start utrke tovara, lini će stat i ukopat se. Neće ni mrdnut. Taj nema šanse pa neće napraviti ni korak na utrci. A plašljivi tovar, e taj je konkurentan. Jer, kad on čuje pucanj, on će bježati od opasnosti. Kamo ga noge nose. Pa stalno su u divljini ti tovari, pa kad tu vidi puno svijeta, a još se puca, biži ća koliko ga noge magareće nose... Taj je favorit. Uvijek je bolji plašljivi – govore dečki.

Foto: Srđan Hebar

A ribari?

– Pusti sad ribare. Kod nas se sve vrti oko tovara. Nego, utrka se trči od 1952. godine. I bio je jedan tovar koji je nakon starta odmah krenija prvi i trča bi ka lud. Ali, samo do svoje štale, tu u jednoj kući iza kafića. Bilo je to još dok su živili tovari tu u mjestu, prije nego je krenuo turizam. I trča bi, no onda uletio u svoju štalu. U po utrke! Ma ne bi ga Bog više izvuka van. On je mislija, trči se do - doma – smiju se dečki.

Ima li što ribara, pitamo.

– Ima, ima. A bila su i tri brata, e ovo je dobra priča. Na Prviću, otoku preko puta. I kad su se oženili, odlučili su podijeliti svoju imovinu. A imali samo - jednog tovara. I kako će sad? I dogovorili se - ponedjeljak jedan brat, utorak drugi brat, srijeda treći... I tako u krug.

A nedjelja?

– Nedjeljom je tovar bio slobodan.

Koriste li i ribari tovare?

– Ima i toga... Nego evo, htio si o ribarima. Mi smo ribarsko mjesto. Imamo susjede ribare, obitelj Popov, u kojoj su tri brata i sestra. I svi su u obitelji ribari, no štos je da samo Albert ima 11-ero djece! Imaju i drugi mnogo. I svi su ribari, svi! – vele domaći.

Što još ima u mjestu?

– Imamo 19 plivarica na 1500 stanovnika! To je možda i najviše ribara po broju stanovnika. A uz te veće brodove i malih ribarica koliko hoćeš, ma nema kuće koja nema brod.

A turisti?

– Bila je Eva Longoria. Pa naš je Đani Stipaničev, pa i Šime Stipaničev, koji je prvi preplovio Atlantik. Ma i Mišo Kovač je imao kuću ovdje, i restoran... – hvale se.

Kad govore - ne izgovaraju glas ‘LJ’.

– Evo, Vodice su nam tu na manje od tri kilometara, ali drukčije govorimo. Glas LJ nam ne treba...

Pa kako ste, recimo, izgovarali grad Ljubljana?

– A nikako, naši stari to nisu baš previše spominjali. A bila bi Jubjana. Nema druge...

Idemo do susjeda Roka, on ima kolekciju kubura?

Koliko?

– Više od 200.

– Ma drugi put. Sigurno je sigurno...

POREDAK VRSAR 95 DUGI OTOK 88 MURTER 88 MEDULIN 86 NIN 86 MOŠĆENIČKA DRAGA 85 TRIBUNJ 85 VIR 85 FAŽANA 84 SUSAK 82 NOVI VINODOLSKI 81 LOVRAN 80 PIROVAC 76 ČIOVO ŠOLTA BAŠKA VODA PODGORA LOPUD KUPARI LUMBARDA

INFOSTUPAC Do Tribunja se može doći i - pješice. Ako ste u Vodicama, to nije problem jer su mjesta gotovo spojena. Dijeli ih tek drvo - fafarinka. Iz Zagreba ima nešto više od 300 kilometara... Izlaz - Pirovac Riba, domaće maslinovo ulje i vino Babić, kao i u Primoštenu. To je gastronomski forte mjesta Parking 7 kn/h Pivo 18 kn Kava 10 kn

Što posjetiti, isprobati... Nikola je Mikola, na brdu Kugina stopa, a drvo - fafarinka Šetnja Selom Kameni most, uske ulice, sve do crkve sv. Nikole. Domaći je zovu - sv. Mikola. Tu je Nikola - Mikola. Konobe su Bepo, Markiolac, Dida Toni, Roko, restoran Luna... Pije se bijelo vino Debit. Kafići su Stray Cat, Nautica, Basadura, Captain... Kamena stopa - za koju malo tko zna Zgodna je priča i o brdu Sv. Roko, na kojem je - Kugina stopa. Za nju malo tko zna. Riječ je o otisku koji se pojavio nakon što je harala kuha. Domaći koji su gore čuvali ovce, molili su se sv. Roku, a odjednom je kuga nestala. A pojavio se - divovski otisak u kamenu. Stablo fafarinka Veliko stablo na pola puta između Vodica i Tribunja. Tu su se domaći nekad - budući da je drvo bilo granica - obračunavali. Legenda kaže, da su Tribunjani jednom potjerali Vodičane skroz do centra

TOP PLAŽE ZAMALIN - gradska plaža, popločana, škrape, male uvale... lijepo, blizu je BRISTAK ILI SINJE MORE, kako je kome po volji. Pijesak, tobogani, odbojka, tu je veselo SOVLJA - ima i popločani i pješčani dio. Domaći ne izgovaraju glas “LJ” pa je oni zovu - sovja