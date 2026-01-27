Kanadski premijer odgovorio na prozivke Trumpovog ministra: 'Da budem potpuno jasan...'

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je kako stoji iza govora koji je održao u Davosu, u kojem je upozorio na nekontrolirane supersile, nakon što je jedan dužnosnik administracije Donalda Trumpa ustvrdio da je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom „agresivno ublažio” svoje ranije poruke. „Da budem potpuno jasan, i to sam rekao predsjedniku, mislio sam to što sam rekao u Davosu”, poručio je Carney u utorak, potvrdivši da je s Trumpom razgovarao telefonom.

Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je u ponedjeljak za Fox News da Carney „vrlo agresivno povlači unatrag” dio svojih izjava koje je iznio pred Trumpom. Carney je dospio u središte svjetske pozornosti govorom u Davosu, u kojem je neizravno prozvao američkog predsjednika zbog „pukotine” u poslijeratnom svjetskom poretku. Trump je na to odgovorio već sljedećeg dana, također u Davosu, izjavivši kako „Kanada živi zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama”.

Govoreći novinarima u Ottawi u utorak, Carney je opovrgnuo Bessentovu verziju telefonskog razgovora. Dodao je da ga je u ponedjeljak nazvao sam američki predsjednik te da su vodili „vrlo dobar razgovor o širokom rasponu tema”, među kojima su bile Ukrajina, Venezuela, sigurnost Arktika i nedavni kanadski trgovinski sporazum s Kinom.

Carney je naveo i da su razgovarali o sporazumu USMCA, odnosno ugovoru o slobodnoj trgovini između Kanade, Sjedinjenih Država i Meksika, koji će kasnije ove godine proći obveznu reviziju. Prema njegovim riječima, govor u Davosu jasno je iznio stajalište da je „Kanada bila prva zemlja koja je razumjela promjenu u američkoj trgovinskoj politici koju je (Trump) pokrenuo te da na nju odgovara”. Dodao je kako je predsjednik razumio kanadsko gledište.

U intervjuu za Fox News u ponedjeljak, Bessent je kritizirao odluku Kanade da pregovara o trgovinskom sporazumu s Kinom. Ujedno je rekao da „nije siguran što je premijer imao na umu” kada je održao govor u Davosu. „Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama”, kazao je Bessent. „Mnogo je više trgovine u smjeru sjever–jug nego što bi je ikada moglo biti u smjeru istok–zapad.” „Premijer bi trebao činiti ono što je najbolje za kanadski narod, umjesto da pokušava gurati svoju globalističku agendu”, dodao je američki ministar financija, piše BBC.

Njegove su izjave uslijedile nakon što je Trump zaprijetio Kanadi carinama od 100 posto na njezinu robu ako dopusti da kineski proizvodi slobodno ulaze na američko tržište, zaobilazeći namete. Sporazum između Ottawe i Pekinga predviđa smanjenje carina na kanadsko ulje od uljane repice s 85 na 15 posto do ožujka, dok će Kanada ograničen broj kineskih električnih vozila oporezivati po stopi najpovlaštenije nacije od 6,1 posto, što je znatno manje od dosadašnjih 100 posto.

Carney je naglasio da Kanada ne pregovara o sporazumu o slobodnoj trgovini s Kinom te da takvu mogućnost „nikada” nije razmatrala. Govoreći novinarima u ponedjeljak, dodao je kako smatra da je najnovija Trumpova prijetnja carinama pregovaračka taktika uoči razgovora o sporazumu USMCA. „Predsjednik je snažan pregovarač i mislim da ove izjave i ovakvo pozicioniranje treba promatrati u širem kontekstu toga”, zaključio je Carney.