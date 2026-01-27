Nekoć simbol zdravlja, a danas na vrhu crne liste: Znanstvenici tvrde da je ovo povrće puno opasnih pesticida

Malo koja namirnica ima tako snažan imidž neupitne zdrave hrane kao špinat. Bogat željezom, vitaminima i antioksidansima, desetljećima je bio temelj uravnotežene prehrane i prva preporuka za jačanje organizma. No, čini se da je toj eri došao kraj. Prema najnovijem godišnjem izvješću "Dirty Dozen" (Prljavih 12), špinat je za 2025. godinu proglašen voćem ili povrćem s najvišom razinom ostataka pesticida, svrgnuvši s trona višegodišnjeg "pobjednika", jagode. Ovaj neočekivani rezultat nije samo iznenadio potrošače, već je i upalio crveni alarm među znanstvenicima koji upozoravaju na potencijalne opasnosti koje vrebaju s polica trgovina, čak i u odjelu sa svježim proizvodima.

Lista "Prljavih 12" nije nikakva novost; Environmental Working Group objavljuje je gotovo svake godine još od 2004., a temelji se na desecima tisuća uzoraka koje analizira američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA). Ključna i ujedno najviše zabrinjavajuća činjenica jest metodologija testiranja. Naime, voće i povrće se analiziraju tek nakon što su pripremljeni onako kako bi to učinio prosječan potrošač, dakle nakon pranja vodom i, u slučaju potrebe, guljenja kore. To znači da detektirani pesticidi nisu samo površinska prljavština koju je moguće isprati, već kemikalije koje su prodrle duboko u tkivo biljke i koje konzumacijom unosimo izravno u organizam. Više od 95 posto svih uzoraka s liste "Prljavih 12" sadržavalo je tragove barem jednog pesticida.

Ove je godine izvješće još alarmantnije jer je EWG po prvi put ažurirao svoju metodologiju kako bi, osim broja različitih pesticida i njihove koncentracije, u obzir uzeo i njihovu toksičnost. Drugim riječima, rangiranje sada uzima u obzir i koliko je pojedini pesticid štetan za ljudsko zdravlje, oslanjajući se na podatke američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Upravo je ova promjena gurnula špinat na neslavno prvo mjesto, a odmah iza njega, na trećem mjestu, našlo se i drugo lisnato povrće poput kelja, raštike i gorušice, potvrđujući da je cijela ova skupina namirnica postala izrazito rizična.

Podaci su doista poražavajući. Na uzorcima lisnatog povrća pronađeno je više od stotinu različitih vrsta pesticida. Među njima se posebno ističe DCPA (poznat i kao Dacthal), herbicid koji je Europska unija zabranila još davne 2009. godine zbog štetnosti za okoliš i zdravlje, a EPA ga klasificira kao mogući ljudski kancerogen. Unatoč zabrani u Europi i dokazanim rizicima, gotovo 60 posto uzoraka špinata prodanog u SAD-u bilo je kontaminirano upravo tom kemikalijom. Znanstvenici upozoravaju da dugotrajna izloženost ovakvim koktelima pesticida, čak i u malim dozama, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući poremećaje hormonskog sustava, probleme u razvoju kod djece te povećani rizik od određenih vrsta karcinoma.

Opasni koktel kemikalija

Osim špinata, na listi "Prljavih 12" za 2025. godinu našli su se i stari "poznanici" poput jagoda, grožđa, breskvi, trešanja, nektarina, krušaka i jabuka. Novost na listi su kupine, koje su zauzele deseto mjesto, dok se krumpir vratio na dvanaesto, uglavnom zbog prisutnosti klorprofama, herbicida koji se koristi nakon berbe kako bi se spriječilo klijanje, a čija je upotreba u Europskoj uniji također ukinuta zbog zdravstvenih rizika. S druge strane, EWG objavljuje i listu "Clean Fifteen" (Čistih 15), koja donosi popis namirnica s najmanje ostataka pesticida. Na njoj se tradicionalno nalaze avokado, kukuruz šećerac, ananas, luk i papaja, kod kojih je gotovo 60 posto uzoraka bilo potpuno čisto, bez ikakvih detektibilnih ostataka pesticida.

Iako poljoprivredne udruge svake godine kritiziraju ovu listu tvrdeći da su razine pesticida unutar zakonski dopuštenih granica i da ovakva izvješća nepotrebno plaše potrošače, EWG ostaje pri svom stavu: "Zakonito ne znači nužno i sigurno". Poruka stručnjaka iz ove organizacije nije da prestanemo jesti voće i povrće, jer je prehrana bogata ovim namirnicama ključna za zdravlje. Umjesto toga, cilj je educirati javnost i pomoći joj da donosi informirane odluke. Preporuka je jasna: za namirnice s vrha liste "Prljavih 12", poput špinata, kelja i jagoda, potrošači bi, ako su u mogućnosti, trebali birati organske varijante. Ako budžet to ne dopušta, sigurniji je izbor okrenuti se konvencionalno uzgojenim namirnicama s liste "Čistih 15".