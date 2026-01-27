Naši Portali
FANTASTIČNE VIJESTI

Bolje ne može: Mađari uzeli bod Švedskoj, Hrvatska je prva u skupini!

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
27.01.2026.
u 22:10

I dalje imamo sve u svojim rukama, a sada nam se nudi velika prilika da u polufinalu izbjegnemo Dance koji će vjerojatno biti prvi u drugoj skupini

Sjajne vijesti iz Švedske! Može li bolje? Nakon popodnevnog kiksa Islanda protiv Švicarske (38:38), dogodio se i kiks Švedske u večernjem dvoboju protiv već otpisane Mađarske, sutrašnjeg našeg protivnika. Završilo je 32:32 i to znači da je Hrvatska uoči zadnjeg kola na prvom mjestu u skupini! Ništa još nije gotovo, nismo još matematički u polufinalu, ali pobjedom protiv Mađarske možemo do prvog mjesta i lakšeg protivnika u polufinalu od (vjerojatno) prvoplasiranih Danaca u drugoj skupini!

Situacija je sada takva da uoči zadnjeg kola Hrvatska ima šest bodova, Island i Švedska po pet, a Slovenija četiri. Znamo dakle da će Hrvatska pobjedom nad Mađarskom završiti prva i da će je u polufinalu u petak u Herningu tada najvjerojatnije čekati bolji iz sutrašnjeg dvoboja zadnjeg kola druge skupine između Njemačke i Francuske. 

U slučaju našeg remija s Mađarima došli bismo na sedam bodova. Opet, znate i sami, moguće je zatvaranje "onog" kruga s tri momčadi na sedam bodova. Ako bi Island dobio Slovence od 15.30, a Šveđani Švicarce u večernjem termnu, nama remi s Mađarima ne bi bio dovoljan za polufinale. Tako da, moramo biti na velikom oprezu...

Dobiju li pak Slovenci Islanđane u utakmici prije naše, situacija je to koja je opet povoljna za Hrvatsku jer imamo bolji međusobni omjer sa Slovenijom u slučaju da se nađemo na šest bodova. U slučaju da se zatvori krug sa Šveđanima i Slovencima na šest bodova, dalje opet idemo mi i Šveđani jer Slovenci od obje reprezentacije imaju samo poraze.

Tu sad već zalazimo i u sferu eventualnog poraza od Mađarske uz napomenu da, recimo, Slovenci nisu dobili Island. Situacija nije u mnogome različita u odnosu na remi nas i Mađara. Švedska i Island bi pobjedama prošli dalje i ostavili nas kao treće. Ista stvar bi bila kada bi i Švedska i Island u svojim utakmicama remizirali (krug na šest bodova, mi ispadamo). Pasala bi nam kombinacija s remijem Islanda i pobjedom Švedske (Švedska 7, Hrvatska 6, Island 6), a ne bi pak ona u kojoj Švedska remizira sa Švicarskom, a Island dobiva Slovence. Tada bi Island imao 7, a Hrvatska i Švedska po 6, no mi bi ispali zbog poraza od Šveđana u međusobnom dvoboju.

Shvaćate dakle, puno je tu još kombinacija. Ona na koju ciljamo je jasna. Dobiti Mađare i biti prvi u skupini neovisno o svim drugim rezultatima. A onda na Francuze ili Nijemce u polufinalu... Pa Danci, pred njihovim navijačima za veliki trijumf i jedino zlato koje nam nedostaje... Kako lijepo zvuči.

Raspored posljednjeg dana po skupinama
Slovenija - Island (15.30)
Hrvatska - Mađarska (18)
Švedska - Švicarska (20.30)

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Švedska rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 6

Pogledaj Sve
LJ
ljudemisi
22:17 27.01.2026.

Orbanove mađare treba dotući.

Avatar dosadno
dosadno
22:25 27.01.2026.

Čista krađa na kraju, na štetu Madžara. Nisam skoro vidio tako bezočnu i očitu sudačku krađu: u zadnjoj sekundi švedski igraš stoji u 6 metara i radi očiti sedmerac, a suci i nakon pregleda ne sude sedmerac i moguću pobjedu Madžara. Ovako očito navlačenje za Šveđane je za doživotnu zabranu suđenja. Generalno...ovo što suci rade na ovom prvenstvu zaslužuje totalni reset rukometa kao sporta.

Avatar Spalathos
Spalathos
22:46 27.01.2026.

Čista krađa u korist Šveđana!

