Bolje ne može: Mađari uzeli bod Švedskoj, Hrvatska je prva u skupini!

Sjajne vijesti iz Švedske! Može li bolje? Nakon popodnevnog kiksa Islanda protiv Švicarske (38:38), dogodio se i kiks Švedske u večernjem dvoboju protiv već otpisane Mađarske, sutrašnjeg našeg protivnika. Završilo je 32:32 i to znači da je Hrvatska uoči zadnjeg kola na prvom mjestu u skupini! Ništa još nije gotovo, nismo još matematički u polufinalu, ali pobjedom protiv Mađarske možemo do prvog mjesta i lakšeg protivnika u polufinalu od (vjerojatno) prvoplasiranih Danaca u drugoj skupini!

Situacija je sada takva da uoči zadnjeg kola Hrvatska ima šest bodova, Island i Švedska po pet, a Slovenija četiri. Znamo dakle da će Hrvatska pobjedom nad Mađarskom završiti prva i da će je u polufinalu u petak u Herningu tada najvjerojatnije čekati bolji iz sutrašnjeg dvoboja zadnjeg kola druge skupine između Njemačke i Francuske.

U slučaju našeg remija s Mađarima došli bismo na sedam bodova. Opet, znate i sami, moguće je zatvaranje "onog" kruga s tri momčadi na sedam bodova. Ako bi Island dobio Slovence od 15.30, a Šveđani Švicarce u večernjem termnu, nama remi s Mađarima ne bi bio dovoljan za polufinale. Tako da, moramo biti na velikom oprezu...

Dobiju li pak Slovenci Islanđane u utakmici prije naše, situacija je to koja je opet povoljna za Hrvatsku jer imamo bolji međusobni omjer sa Slovenijom u slučaju da se nađemo na šest bodova. U slučaju da se zatvori krug sa Šveđanima i Slovencima na šest bodova, dalje opet idemo mi i Šveđani jer Slovenci od obje reprezentacije imaju samo poraze.

Tu sad već zalazimo i u sferu eventualnog poraza od Mađarske uz napomenu da, recimo, Slovenci nisu dobili Island. Situacija nije u mnogome različita u odnosu na remi nas i Mađara. Švedska i Island bi pobjedama prošli dalje i ostavili nas kao treće. Ista stvar bi bila kada bi i Švedska i Island u svojim utakmicama remizirali (krug na šest bodova, mi ispadamo). Pasala bi nam kombinacija s remijem Islanda i pobjedom Švedske (Švedska 7, Hrvatska 6, Island 6), a ne bi pak ona u kojoj Švedska remizira sa Švicarskom, a Island dobiva Slovence. Tada bi Island imao 7, a Hrvatska i Švedska po 6, no mi bi ispali zbog poraza od Šveđana u međusobnom dvoboju.

Shvaćate dakle, puno je tu još kombinacija. Ona na koju ciljamo je jasna. Dobiti Mađare i biti prvi u skupini neovisno o svim drugim rezultatima. A onda na Francuze ili Nijemce u polufinalu... Pa Danci, pred njihovim navijačima za veliki trijumf i jedino zlato koje nam nedostaje... Kako lijepo zvuči.

Raspored posljednjeg dana po skupinama

Slovenija - Island (15.30)

Hrvatska - Mađarska (18)

Švedska - Švicarska (20.30)