MUŠKO ZDRAVLJE

Blagoslov ili prokletstvo? Evo kako oba spola doživljavaju muškarce s velikim penisom

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
27.01.2026.
u 20:04

Stari Grci su prevelik spolni organ smatrali nepoželjnim obilježjem jer su vjerovali da upućuje na manjak racionalnosti i 'animalističko' ponašanje

Objavljeni su rezultati zanimljivog istraživanja koje se bavilo pitanjem o kojem se često govori potiho, kroz šale i s određenom dozom nesigurnosti: na koji način veliki penis utječe na to kako netko doživljava samoga sebe, ali i kako ga doživljavaju drugi. Iako se u današnjoj pop-kulturi veća veličina muškog spolnog organa često veže uz pozitivne konotacije, koje se, osim na seksualne sposobnosti, često odnose i na samopouzdanje i sigurniji stav, čini se kako nije uvijek bilo tako. Primjerice, stari Grci su prevelik spolni organ navodno smatrali nepoželjnim obilježjem jer su vjerovali da upućuje na manjak racionalnosti i 'animalističko' ponašanje. Zato ideal muške ljepote u mnogim grčkim kipovima često uključuje manje prikaze genitalija, piše Unilad.

Pa kako se na veličinu gleda danas, u društvu koje je često tumači kao 'muževniji' znak? Prema studiji sa Sveučilišta Zapadne Australije, muškarci s većim penisom mogu se doživjeti kao 'fizički prijeteći' i 'seksualno kompetitivniji' u očima drugih. Tim stručnjaka koji je vodila dr. Upama Aich sudionicima je prikazivao računalno generirane slike muških figura. U obzir su uzimani različiti parametri: veličina penisa, visina te oblik tijela. Ukupno je sudjelovalo oko 800 osoba, od kojih 600 muškaraca i 200 žena, a zadatak im je bio ocijeniti više stotina prikazanih figura.

Žene su procjenjivale seksualnu privlačnost, dok su muškarci ocjenjivali koliko su im figure 'zastrašujuće' u seksualnom smislu i u kontekstu potencijalnog fizičkog sukoba. Cilj je bio provjeriti kako navedene karakteristike utječu na doživljaj privlačnosti i 'borbene sposobnosti'. Autori studije otkrili su kako su, prema prijavljenim procjenama, i muškarci i žene češće davali bolje ocjene višim muškarcima, s izraženijim V-oblikom tijela (građom koja podrazumijeva šira ramena u odnosu na struk) i većim penisom. Upravo se posebno ističe dio o međumuškoj procjeni 'rivalstva'.

'U oba istraživanja, muški sudionici ocijenili su rivale s većim penisom kao seksualno kompetitivnije i fizički prijeteće. Koliko nam je poznato, ovo je prvi eksperimentalni dokaz da muškarci procjenjuju borbenu sposobnost rivala i njegovu privlačnost ženama djelomično i na temelju veličine penisa', kazali su istraživači.

Drugim riječima, ako je vjerovati ovom eksperimentalnom dizajnu, izražena veličina muškog spolnog organa povećava dojam konkurentnosti i prijetnje, barem u percepciji promatrača. Međutim istraživači napominju kako ovakvi rezultati ne objašnjavaju u potpunosti što je u pozadini: koliko je riječ o biološko-evolucijskim mehanizmima, a koliko o društvenim porukama i kulturnim standardima koji se desetljećima ponavljaju u medijima. Također, postoji i praktična strana koju se često prešućuje: ono što se u teoriji smatra poželjnim ne mora biti ugodno ili dobro u stvarnom intimnom životu, osobito ako veličina uzrokuje nelagodu ili bol partneru, napominju.

Ključne riječi
seks Istraživanje muško zdravlje seksualnost penis

