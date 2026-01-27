Svaki zagrebački umirovljenik u domu za starije u svoju će sobu dobiti ovo: 'Renoviraju se i kupaonice'

Klima za sve korisnike gradskih domova za starije, a Sveta Ana proširit će se kako bi se osiguralo dodatnih 60 mjesta za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti. Novosti su to koje za treću dob planira Grad Zagreb koji je još prošle godine najavio ulaganja u sustav skrbi za starije, uključujući izgradnju četiri nova doma te niz zahvata u postojećima. Kako nam kažu iz Gradske uprave, osim što je izrađena projektna dokumentacija za ugradnju klimatizacije u sve sobe svih gradskih domova, paralelno su u tijeku adaptacije sanitarnih čvorova i instalacijskih vertikala te obnova sustava grijanja zamjenom opreme u kotlovnicama. Uz to, u sedam domova priprema se dokumentacija za obnovu kuhinja, a raspisan je i natječaj vrijedan 210.000 eura za projektiranje dogradnje Doma za starije Sveta Ana koji traje do 29. siječnja. Dogradnjom bi se povećao kapacitet ustanove koja trenutačno skrbi o oko 330 korisnika.

– Dogradnjom doma Sveta Ana povećat će se broj smještajnih kapaciteta koji uključuju tri nova odjela po 20 korisnika za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija te kapaciteta za pružanje usluge boravka za 20 korisnika. Dograđeni prostori bit će projektirani prema suvremenim standardima za pružanje skrbi osobama s demencijom, što znači veću orijentiranosti u prostoru uz kvalitetnu i individualiziranu skrb – navode iz Grada. Novi zajednički i terapijski prostori omogućit će, kažu, više strukturiranih aktivnosti, poticanje preostalih sposobnosti i veću socijalnu uključenost. Dodatni kapaciteti za pružanje usluge boravka, ističu iz Grada, trebali bi rasteretiti članove obitelji koji skrbe o starijim osobama.

Iz Grada poručuju da će se iz ovogodišnjeg proračuna osigurati sredstva i za obnovu drugih domova za starije. Tako je, kažu, u tijeku priprema objave javne nabave za radove i opremanje Doma Peščenica, a tiče se projekta uređenja prostora za uslugu boravka za 16 korisnika. Za Dom za starije Sveti Josip u tijeku je javna nabava za sanaciju instalacijskih vertikala i adaptaciju kupaonica, kao i za zamjenu SOS sustava, dok se paralelno priprema dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave za sanaciju kotlovnice. Isto se planira i u Domu za starije osobe Park, gdje će se provesti sanacija kotlovnice te potpuna adaptacija i opremanje kuhinje.

Najavljuju i da će tijekom ove godine započeti cjelovita obnova zgrada oštećenih u potresu, među kojima su Dom za starije osobe Centar, Dom za starije osobe Medveščak te Podružnica Doma za starije osobe Trešnjevka. – Ulažu se sredstva i u energetsku obnovu domova za starije osobe te se Grad Zagreb javio na više javnih poziva za sufinanciranje iz EU fondova. Za domove za starije osobe Trešnjevka i Sveta Ana osigurano je sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Tako Dom za starije osobe Trešnjevka privodi kraju projekt sufinancirane energetske obnove posredstvom APN-a. Kroz isti program Dom za starije osobe Sveta Ana je započela s radovima u prosincu dok su domovi Trnje i Maksimir u fazi izrade projektnih zadataka za energetsku obnovu – navodi Grad Zagreb.



U rujnu 2023. otvoren je novi Dom za starije osobe u Markuševcu, kapaciteta 92 korisnika, a Grad navodi kako je započeta priprema i izrada dokumentacije za izgradnju još četiri nova doma. – Izrađeno je idejno rješenje za izgradnju dislociranog objekta Doma za starije osobe Dubrava, na uglu ulica Milovana Gavazzija i Vinka Žganeca, za 200 korisnika te je u tijeku izrada projektne dokumentacije za izgradnju. Povećanje smještajnih kapaciteta u istočnome dijelu grada planiramo i u Sesvetskom Kraljevcu, točnije u Mostarskoj ulici. Krajem prosinca je izvršen otkup zemljišta od 10.000 kvadrata na kojem je moguće izgraditi dom za 200 do 250 korisnika – kažu.



Što se tiče zapadnog dijela grada, navode, u Ulici Dobriše Cesarića u Španskom u izradi je projekt za ustanovu većeg kapaciteta s obzirom na veliku raspoloživu površinu od 16.500 četvornih metara. – Na toj lokaciji, kao dio istog građevinskog zahvata, planira se i gradnja centra za sveobuhvatnu podršku osobama s invaliditetom koji će, pored 300 korisnika doma za starije osobe, pružati usluge smještaja i skrbi za 120 korisnika. Osim toga, gradnja doma za starije osobe kapaciteta 380 korisnika planira se i na zemljištu u Jarnovićevoj ulici u Prečkom. Za izradu projektne dokumentacije osigurano je 400.000 eura u proračunu za 2026. godinu – tvrde iz Grada.



Navode i kako su sve ove investicije usmjerene na one sugrađane koji ostaju u svojoj obitelji, ali zbog starosti i narušenog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti samostalno zadovoljavati svoje životne potrebe. – Svjesni kako sve planirane investicije gradnje novih domova ne rješavaju aktualne potrebe za smještajem, starijim se sugrađanima nastoji omogućiti što duži ostanak u vlastitom domu uz podršku u vidu izvaninstitucijskih usluga. Najzastupljenija je usluga pomoći u kući koju, u okviru 11 gradskih domova, prima 2.500 starijih sugrađana, a obuhvaća svakodnevnu dostavu jednog gotovog obroka te uslugu gerontodomaćice – pojašnjava Grad. Napominju da izvaninstitucijsku uslugu boravka pružaju domovi Medveščak, Sveta Ana i Sveti Josip, i to za 65 korisnika, a njome se omogućava cjelodnevna skrb i briga za osobe starije životne dobi, posebice one koje su funkcionalno ovisne uslijed različitih oboljenja, kao što su Alzheimerova i druge demencije ili oštećenja uslijed moždanog udara.