Kada je najbolje poslijepodne 'ubiti oko' i kako da taj san bude što kvalitetniji

Ako se osjećate iscrpljeno i razdražljivo sredinom dana, kratki odmor je sve što vam treba. Dokazano je da nekoliko popodnevnih spavanja tijekom tjedna može biti dobro za vaše zdravlje dugotrajno, ali nije svaki popodnevni odmor dobar pogotovo ne ako tako pokušavate nadoknaditi premalo sna tijekom noći, prenosi Insider.



Trebate odmoriti 20 do 30 minuta

"Kratko spavanje od 20 do 30 minuta je zdrava alternativa ispijanju kave", kaže Alex Dimitriu, psihijatar i osnivač Menlo Park klinike za psihijatriju i spavanje. Ovaj kratki odmor popravit će vam raspoloženje, pamćenje i motivaciju. To ne tvrdi samo Alex već i jedno istraživanje iz 2016. koje je pokazalo da odmor od 10 minuta samo još više razdraži osobu i bude nervozna, dok onaj od 30 minuta doprinosi boljem raspoloženju.



Predugo spavanje popodne ili prekasno može vam pokvariti kvalitetu sna tijekom noći. Možda se osjećate bolje u tom trenutku, ali kada trebate otići na spavanje navečer dugo ne možete zaspati. Isto tako, ako spavate dulje od pola sata osjećat ćete se jako umorno i teško ćete doći k sebi kada se probudite. To se zove inercija sna.

"Inercija sna se događa zato jer nakon pola sata san postaje dublji i teže je probuditi se", kaže Alex. Ako pak osjećate da vam se spava skoro svako popodne možda biste trebali poraditi na snu po noći jer očito vam nije dovoljno sna ili nije kvalitetan. "Spavanje popodne treba biti iznimka, a ne navika ili pravilo. Fokusirajte se na 7 do 8 sati sna po noći."



Kako da popodnevni odmor bude kvalitetan?

Ugasite obavijesti na mobitelu i uzmite popodnevni odmor do 15 sati, ne iza toga. Osigurajte si mirnu, tihu i ugodnu atmosferu. Zamračite sobu koliko god možete i neka bude ugodna temperatura, ne pretoplo. Ugasite sve uređaje koji stvaraju buku.



Ako ne možete nikako zaspati, odite u šetnju ili pronađite nešto što vam podiže razinu energije.



Ne oslanjajte se na odmor preko dana već se potrudite da svaku noć spavate koliko vam je potrebno. Ako to već radite, a i dalje osjećate umor tijekom dana obratite se svom liječniku.