ugrožavaju vam zdravlje!

Svi ih drže u frižideru, a mogu biti opasnije nego što mislite: Stručnjaci upozoravaju na jednu skrivenu kemikaliju

VL
Autor
Ana Hajduk
10.12.2025.
u 14:30

Kada hrana dolazi u dodir s plastikom ili metalnim posudama koje sadrže BPA, mala količina kemikalije može prijeći u hranu.

Znate li u kakvim posudama čuvate hranu u hladnjaku? Možda mislite da je sasvim svejedno — ali stručnjaci upozoravaju da to može biti ozbiljna pogreška. Naime, neke posude, posebno one plastične, mogu sadržavati najopasniju kemikaliju koju imate u kuhinji: bisfenol A, poznatiji kao BPA, prenosi Krstarica

BPA se koristi od 1960-ih u proizvodnji plastike, a najčešće ga nalazimo u:

  • plastičnim kutijama za hranu
  • bocama za vodu
  • plastičnim čašama
  • metalnim konzervama (premaz unutrašnjosti)
  • poklopcima boca
  • nekim vodovodnim cijevima

Drugim riječima — vrlo lako može završiti u kontaktu s vašom hranom. Kada hrana dolazi u dodir s plastikom ili metalnim posudama koje sadrže BPA, mala količina kemikalije može prijeći u hranu. Iako američka FDA tvrdi da su male količine sigurne, studije i dalje upozoravaju na moguće rizike.

Posebno zabrinjava što BPA može utjecati na:

  • razvoj mozga i prostate kod nerođene djece i beba
  • hormonalni sustav
  • povišenje krvnog tlaka kod odraslih

Zbog toga je FDA još 2012. i 2013. zabranila upotrebu BPA u bočicama za bebe i dječjoj ambalaži — ali ne zato što je proglašen nesigurnim, nego zato što su ga proizvođači već sami prestali koristiti.

Kako smanjiti izlaganje BPA-u? 

  1. Liječnici s Harvarda i Mayo klinike savjetuju nekoliko jednostavnih, ali važnih promjena:
  2. Birajte staklene, porculanske i metalne posude: Oni ne otpuštaju štetne kemikalije, čak ni pri zagrijavanju.
  3.  Izbjegavajte stavljanje plastike u mikrovalnu i perilicu posuđa: Toplina razgrađuje plastiku i oslobađa BPA u hranu.
  4. Pazite da posude budu označene “BPA-free”: Posebno boce za vodu i kutije koje nosite na posao.
  5. Jedite što manje konzervirane hrane: Ako je moguće, birajte svježe ili staklenu ambalažu.

Čuvanje hrane u pogrešnim posudama može biti nezgodna, ali lako rješiva navika. Zamjenom plastike sigurnijim materijalima i izbjegavanjem izlaganja toplini značajno smanjujete rizik od unošenja BPA-a — i činite veliku stvar za svoje zdravlje.

