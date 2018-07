Ispovijest galeba: Svaka druga bila je Helga, ne sjećam ih se, one mene pamte

Sve je nekako između, traži se – koji smjer točno izabrati

Turist s prosječnim prohtjevima ovdje ima sve. Nedavno je u grad stiglo i – kino.

Problem je, među rijetkima, ako se tko želi, recimo, ošišati, otići k frizeru, treba se naručiti. Toliko je ljudi da djevojke i u tih nekoliko salona imaju pune ruke posla. Škarice rade kao lude. Zig–zig... Blizina metropoli ovdje je glavni adut. I blizina Italije, Slovenije, Bavarske...

Na Krku je gost u trenu. Cijene, i one su pristupačne. Cijene su apartmana posljednjih godina otišle u nebo, pa za jednu noć gost mora platiti od 600 kuna i više. Na stranu smještaj, ali cijene su i dalje na otoku glavni adut.

Eto, u Baški gost može otići u kultni kafić “Ziraffa”, kakvih ima po cijelom Zagrebu, od one na Jarunu pa do centra, gdje će popiti pivo za 12 kuna i pojesti pizzu, i to vrlo dobru, za 45 kuna. Na moru, kraj obale, to je sjajno.

No, na Krku nedostaje – ekskluzivnost. Jer, na Krk zaista svi mogu doći jer ima mjesta za sve. Tek za jahtaše u samom Krku nema mjesta, ima desetak vezova. Za nautičare je otok “slijepo crijevo”, oni koji idu od Istre, prolaze preko Cresa, Malog Lošinja i nastavljaju prema Dalmaciji. Ovamo rijetki dolaze.

– Glavna ulica u gradu, Strossmayerova, s brojnim dućanima, danas izgleda više kao da si u Istanbulu. I to zbog asortimana – žale se domaći u centru Krka.

Tješim ih:

– A što bi ljudi da živite na Stradunu? E, oni su u problemu, tamo je čovjek na čovjeku.

Krk je, kao grad, narastao u posljednjih 30 godina, preuzeo turistički primat Malinske. No, ovdje se još traže. Što i kako. Koji smjer okrenuti... Koji ih gosti privlače? Oni s malo novca, oni s puno, oni koji žele u Rovinj ili oni koji žele u divljinu Cresa. Tu je sve, nekako, između.