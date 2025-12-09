Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
obratite pozornost!

Primjećujete ove promjene u ustima? Mogli bi ukazivati na nedostatak B12 vitamina

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
09.12.2025.
u 16:30

Vitamin B12 igra ključnu ulogu u nekoliko tjelesnih funkcija, a jedna od njih je sprječavanje anemije

Ponekad tijelo šalje suptilne signale koji mogu ukazivati na promjene u našem zdravlju. Promjene poput umora, neobičnih bolova, osipa ili promjena na koži i kosi često nisu samo prolazne tegobe, već mogu biti znakovi da se u tijelu događa nešto što zahtijeva pozornost. Većina nas razumije da našem tijelu trebaju razni vitamini i hranjive tvari za optimalno funkcioniranje. Obično dobivamo ove esencijalne elemente iz prehrane, ali povremeno se mogu pojaviti nedostaci, što zahtijeva povećanje unosa određenih hranjivih tvari.

Vitamin B12 igra ključnu ulogu u nekoliko tjelesnih funkcija. Ne samo da održava zdravlje krvi i živčanih stanica, već i pomaže u sprječavanju anemije koja može uzrokovati umor i slabost. Umor, osjećaj trnaca i gubitak težine česti su znakovi nedostatka vitamina B12. No, dva simptoma koja se pojavljuju u ustima također mogu ukazivati na manjak ovog važnog nutrijenta, prenosi Daily Express. Prema smjernicama Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), bolan i crven jezik, medicinski poznat kao glositis, mogao bi signalizirati nedostatak vitamina B12.

Glositis mijenja boju i oblik jezika, uzrokujući da postane bolan, crven i otečen, izvještava Liverpool Echo. Upala također daje jeziku gladak izgled jer se sitne izbočine u kojima se nalaze okusni pupoljci rastežu i nestaju. Čirevi u ustima također mogu biti simptom. Nedovoljan unos vitamina B12 može dovesti do anemije, a još jedan znak je smanjen osjet okusa.

Neke osobe razviju nedostatak vitamina B12 zbog nedovoljnog unosa vitamina prehranom. Prehrana bogata mesom, ribom i mliječnim proizvodima obično osigurava dovoljno vitamina B12. Međutim, oni koji ne konzumiraju često ovu hranu mogu riskirati nedostatak. Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12 obično se liječi injekcijama vitamina B12. Ako ste zabrinuti zbog unosa B12, preporučljivo je konzultirati se sa svojim liječnikom opće prakse koji može organizirati krvne pretrage za procjenu vaših razina.

Ključne riječi
vitamin B12 promjene usta zdravlje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!