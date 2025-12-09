Primjećujete ove promjene u ustima? Mogli bi ukazivati na nedostatak B12 vitamina

Ponekad tijelo šalje suptilne signale koji mogu ukazivati na promjene u našem zdravlju. Promjene poput umora, neobičnih bolova, osipa ili promjena na koži i kosi često nisu samo prolazne tegobe, već mogu biti znakovi da se u tijelu događa nešto što zahtijeva pozornost. Većina nas razumije da našem tijelu trebaju razni vitamini i hranjive tvari za optimalno funkcioniranje. Obično dobivamo ove esencijalne elemente iz prehrane, ali povremeno se mogu pojaviti nedostaci, što zahtijeva povećanje unosa određenih hranjivih tvari.

Vitamin B12 igra ključnu ulogu u nekoliko tjelesnih funkcija. Ne samo da održava zdravlje krvi i živčanih stanica, već i pomaže u sprječavanju anemije koja može uzrokovati umor i slabost. Umor, osjećaj trnaca i gubitak težine česti su znakovi nedostatka vitamina B12. No, dva simptoma koja se pojavljuju u ustima također mogu ukazivati na manjak ovog važnog nutrijenta, prenosi Daily Express. Prema smjernicama Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), bolan i crven jezik, medicinski poznat kao glositis, mogao bi signalizirati nedostatak vitamina B12.

Glositis mijenja boju i oblik jezika, uzrokujući da postane bolan, crven i otečen, izvještava Liverpool Echo. Upala također daje jeziku gladak izgled jer se sitne izbočine u kojima se nalaze okusni pupoljci rastežu i nestaju. Čirevi u ustima također mogu biti simptom. Nedovoljan unos vitamina B12 može dovesti do anemije, a još jedan znak je smanjen osjet okusa.

Neke osobe razviju nedostatak vitamina B12 zbog nedovoljnog unosa vitamina prehranom. Prehrana bogata mesom, ribom i mliječnim proizvodima obično osigurava dovoljno vitamina B12. Međutim, oni koji ne konzumiraju često ovu hranu mogu riskirati nedostatak. Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12 obično se liječi injekcijama vitamina B12. Ako ste zabrinuti zbog unosa B12, preporučljivo je konzultirati se sa svojim liječnikom opće prakse koji može organizirati krvne pretrage za procjenu vaših razina.