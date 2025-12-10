Jednojajčane blizanke zaručene su za istog muškarca, a sada žele i zatrudnjeti u isto vrijeme: 'Ovo nas svi pitaju'

Pronaći “onu posebnu osobu” s kojom želite dijeliti život nije lako. Ali što kad vas sudbina spoji s nekim tko vam je doslovno isti? Identične blizanke Anna i Lucy DeCinque iz Australije cijeli život žive gotovo kao jedna osoba. Isto jedu, nose istu odjeću, spavaju u istom krevetu, tuširaju se u isto vrijeme — pa čak i odlaze na WC zajedno. Ta nevjerojatna simbioza postala je njihov zaštitni znak, ali i ključ jedinstvene ljubavne priče: obje su u vezi s istim muškarcem, prenosi UNILAD.

U emisiji Hughesy, We Have a Problem, blizanke su dobile pitanje koje im se najčešće postavlja: što se događa u spavaćoj sobi? Odgovorile su savršeno sinkronizirano: “Da, spavamo u istom king size krevetu. I to je sve što ćemo reći. Nikada nismo razdvojene”.

Njihova posvećenost identičnosti ide toliko daleko da mjere hranu i piće kako bi unosile iste količine, te redovito rade zajedničke beauty tretmane — od filera do estetskih zahvata — kako bi ostale u potpunosti iste. Zanimljivo, njihov partner Ben, s kojim su u vezi već 14 godina, također je blizanac. No njegov brat vodi znatno klasičniji život i ima samo jednu partnericu.

Anna i Lucy tvrde da ljubomora u njihovoj vezi ne postoji. “Ako Ben poljubi Annu, poljubit će i Lucy. Sve je dvostruko — ljubav, pažnja, vrijeme”. Ben se, izgleda, dobro snalazi u ovoj neuobičajenoj dinamici. “Dvostruka ljubav, dvostruka pažnja”, našalile su se blizanke.

Par se proslavio u TLC-ovom realityju Extreme Sisters, gdje su otvoreno govorile o svom jedinstvenom životnom stilu. Unatoč skladnoj vezi, blizanke priznaju da su pred velikim izazovom: žele postati majke — ali u isto vrijeme. Razmatraju IVF kao sigurniju i precizniju opciju, ali priznaju da istražuju i “prirodni put”. “Veliki je pritisak na Bena”, kažu uz smijeh.

Najveća prepreka njihovim planovima ipak je zakon. Poligamija je u Australiji zabranjena od 1961. godine, što znači da se Anna i Lucy ne mogu udati za Bena, iako to žele. “Ljubav je ljubav. Svi smo odrasli i želimo se udati za istog muškarca”, poručuju blizanke. Nadaju se da bi se jednoga dana zakon mogao promijeniti.