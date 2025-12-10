Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
Žive kao jedna osoba

Jednojajčane blizanke zaručene su za istog muškarca, a sada žele i zatrudnjeti u isto vrijeme: 'Ovo nas svi pitaju'

@annalucydecinque
VL
Autor
Ana Hajduk
10.12.2025.
u 12:30

Blizanke koje žive kao jedna osoba dijele sve — pa čak i istog muškarca.

Pronaći “onu posebnu osobu” s kojom želite dijeliti život nije lako. Ali što kad vas sudbina spoji s nekim tko vam je doslovno isti? Identične blizanke Anna i Lucy DeCinque iz Australije cijeli život žive gotovo kao jedna osoba. Isto jedu, nose istu odjeću, spavaju u istom krevetu, tuširaju se u isto vrijeme — pa čak i odlaze na WC zajedno. Ta nevjerojatna simbioza postala je njihov zaštitni znak, ali i ključ jedinstvene ljubavne priče: obje su u vezi s istim muškarcem, prenosi UNILAD

U emisiji Hughesy, We Have a Problem, blizanke su dobile pitanje koje im se najčešće postavlja: što se događa u spavaćoj sobi? Odgovorile su savršeno sinkronizirano: “Da, spavamo u istom king size krevetu. I to je sve što ćemo reći. Nikada nismo razdvojene”. 

Njihova posvećenost identičnosti ide toliko daleko da mjere hranu i piće kako bi unosile iste količine, te redovito rade zajedničke beauty tretmane — od filera do estetskih zahvata — kako bi ostale u potpunosti iste. Zanimljivo, njihov partner Ben, s kojim su u vezi već 14 godina, također je blizanac. No njegov brat vodi znatno klasičniji život i ima samo jednu partnericu.

Anna i Lucy tvrde da ljubomora u njihovoj vezi ne postoji. “Ako Ben poljubi Annu, poljubit će i Lucy. Sve je dvostruko — ljubav, pažnja, vrijeme”.  Ben se, izgleda, dobro snalazi u ovoj neuobičajenoj dinamici. “Dvostruka ljubav, dvostruka pažnja”, našalile su se blizanke.

Par se proslavio u TLC-ovom realityju Extreme Sisters, gdje su otvoreno govorile o svom jedinstvenom životnom stilu. Unatoč skladnoj vezi, blizanke priznaju da su pred velikim izazovom: žele postati majke — ali u isto vrijeme. Razmatraju IVF kao sigurniju i precizniju opciju, ali priznaju da istražuju i “prirodni put”. “Veliki je pritisak na Bena”, kažu uz smijeh.

Najveća prepreka njihovim planovima ipak je zakon. Poligamija je u Australiji zabranjena od 1961. godine, što znači da se Anna i Lucy ne mogu udati za Bena, iako to žele. “Ljubav je ljubav. Svi smo odrasli i želimo se udati za istog muškarca”, poručuju blizanke. Nadaju se da bi se jednoga dana zakon mogao promijeniti.
Ključne riječi
poligamija brak trudnoća ljubav Sestre blizanke

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!