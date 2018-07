Korčula: Put svile završava u apartmanima Kina, Cejlon, Arabija...

Prošlo je sedam stotina i kusur godina od rođenja najpoznatijega Korčulanina Marka Pola do dana u kojem je tim dizajnera interijera i arhitekata iz Hrvatske i Azije osmislio uređenje palače Lešić Dimitri inspiriran upravo slavnim moreplovcem i njegovim putešestvijama duž Puta svile. Tu je palaču, odnosno sklop njih, sagradio rapski biskup Vincenzo Lessio u XVIII. stoljeću. Pošto nije imao djece, naslijedile su je njegove nećakinje, a nakon nestanka muške linije, ženidbom ju je stekla obitelj Dimitri.

Palača u starome gradu

Prije 14 godina kupili su je britanski bankar Michael Unsworth i njegova supruga Maša, podrijetlom iz korčulanske obitelji Lozica. Više od 6,5 milijuna eura uložili su u kupnju i renoviranje palače koja se nalazi u starome gradu u Korčuli, nedaleko od rodne kuće svoga najpoznatijeg stanovnika. Palaču su pretvorili u luksuzni apartmanski hotel s pet zvjezdica, u kojem su spojeni bogata povijest i kulturna baština s modernim sadržajem. Cejlon je nadsvođen originalnim bačvastim stropom, Arabija je osmišljena tako da podsjeća na beduinski šator. U apartmanu Kina predimenzionirana kupaonica s velikom kadom smještena je u središtu prostorije, a bogate tkanine i elementi od kamena i mramora oslikavaju stil Južne Azije u apartmanu Indija. U vrijeme najvećeg sjaja Mletačke Republike vraća apartman Venecija, u kojemu je prije nekoliko godina odsjela i glumica Penelope Cruz.

– Ponajviše nam dolaze gosti s engleskoga govornog područja, zainteresirani za kulturne sadržaje. Dosta je i biciklista, umjetnika, arhitekata... – kaže Ivana Pačić Unković, direktorica marketinga hotela čija je politika da o slavnim gostima koji su ovdje odsjeli, a bilo ih je, ništa ne otkriva.

Za ovaj luksuz valja izdvojiti nekoliko tisuća kuna za noćenje, no ima gostiju kojima to ne predstavlja nikakav problem. Hotel je imao još jedan apartman, Korčulu, no on je pretvoren u prostor za spa tretmane, također nadahnute utjecajima s Puta svile, iz Tajlanda i s Mediterana te upotpunjen prirodnim kozmetičkim preparatima proizvedenima na bazi organski uzgojenih biljaka Dalmacije i Azije. Hotel je dobio niz nagrada i za arhitekturu i za turističko-ugostiteljsku ponudu, a prije tri godine Forbes ga je na svojoj listi uvrstio među deset najegzotičnijih i najromantičnijih otočnih lokacija. Odnedavna restoran Lešić Dimitri ima i Michelinovu preporuku. Informatičar po struci, vrhunski kuhar po rođenju, Marko Gajski skromno kaže da je to zasluga cijeloga tima i da je na to možda utjecala energija koju je on donio prije godinu dana.

Foto: Marina Borovac Uživanje u pješčanom raju na plaži Lumbarda

– Moja je kuhinja osobna i gosti su to prepoznali, a Michelinov inspektor na Korčulu je došao zbog nas. Naše su ambicije i veće od preporuke – da zvjezdica bude posljedica, a ne uzrok onoga što radimo. Bio bih više razočaran da je nepravedno dobijemo nego da nas preskoče – govori Gajski.

Ekološki proizvodi

Head chef ove luksuzne palače je Slavonac Marko, baš kao i vrhunski sommelier Dražen Matković. Cijeli tim, govore Ivana i Marko, voli posao koji radi, ne bori se za goste s drugim restoranima, nego se dogovaraju da bi svi bili zadovoljni. “Štekat” je pun i to svima odgovara.

Palača Lešić Dimitri surađuje s ovdašnjim certificiranim ekološkim proizvođačima hrane, a s deset restorana lani su organizirali proljetni festival hrane i vina da bi stanovništvu i posjetiteljima predstavili ponajbolje od enogastronomske ponude Korčule. Potaknuti uspjehom festivala ove su godine restorani Adio Mare, Aterina, Barić, Filippi, Korčula De la Ville, LD Restaurant, Marco’s, Nonno, Radiona, Konoba Maha i punatska Konoba Mate te proizvođač ekoloških i tradicionalnih proizvoda OPG Eko škoj osnovali Udrugu korčulanske pjatance. Glavni joj je cilj razvoj Korčule kao odredišta visokokvalitetnog turizma zasnovanog na vrhunskoj gastronomiji, enologiji i izvornome gostoprimstvu. Spoj tradicije i suvremenoga, zašto ne? Marco Polo sigurno bi bio zadovoljan.

Plus i minus PLUS PROMETNA POVEZANOST Zbog dobre prometne povezanosti Korčula je lako dostupna i turistima koji su smješteni na cjenovno prihvatljivijem Pelješcu. Za 20-ak minuta mogu “skoknuti” do jadranskog bisera, prošetati se starom gradskom jezgrom, okupati se, uživati u hrani.... MINUS ZAPUŠTENOST Zarasli i zapušteni maslinici, a zemlju koju su nekoć obrađivali stari preotela je šuma. Tužna je to slika dobrog dijela Korčule nastala stoga što je prijašnjim vlasnicima i njihovim nasljednicima nemoguće ući u trag, ali i stoga što se i više i lakše zaradi najmom apartmana nego motikom u ruci.

Obvezno posjetite Kuća Marka Pola U središtu starog grada nalazi se kuća za koju se vjeruje da je u njoj rođen Marko Polo, iako Talijani tvrde drukčije. No Korčulani su oko “najpoznatijeg stanovnika” uspjeli ispričati zanimljivu turističku priču. Stara gradska jezgra puna je povijesnih znamenitosti koje vrijedi vidjeti.. Viteški ples Viteški ples s mačevima – morešku, koja se zbog velikog interesa gostiju izvodi najmanje jednom tjedno. Viteški bojevni mačevalački ples nastao oko 12. stoljeća na Mediteranu, a na Korčuli se izvodi od 15. stoljeća. Pčelarska tura Najslađi korčulanski suveniri zacijelo su oni Smiljane Matijace koja u Cukarinu pravi tradicionalne kolače, a mirise i okuse Korčule doživjet ćete u proizvodima Eko Škoja. Vlaho Komparak organizirat će za vas pčelarsku turu u kojoj ćete sami moći vrcati med.

Korčula Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš: 10 Kvaliteta i raznolikost smještaja: 10 Kvaliteta ugostiteljske ponude: 10 Gostoljubivost i susretljivost domaćina: 7 Večernja zabava i provod: 9 Kulturni sadržaji: 10 Rekreativni sadržaji: 9 Uređenost i opremljenost plaža: 10 Faktor opuštanja: 10 Opći dojam: 10 Ukupna ocjena: 95

