Imate problema sa zatvorom? Pomoći će vam jedno iznenađujuće piće!

Zatvor može biti neugodan i uzrokovati bolove u trbuhu, nadutost i plinove, a sve to može brzo poremetiti vaše planove. Ako se nađete u ovoj neugodnoj situaciji, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste si donijeli olakšanje, poput pronalaženja prave hrane ili pića koja će vam pomoći. Neunošenje dovoljno vlakana, dehidracija ili konzumiranje puno prerađene hrane mogu dovesti do zatvora, piše Eat This Not That.

Usredotočenost na povećanje unosa vlakana i pijenje puno vode može vam pomoći spriječiti zatvor, ali što je s onim trenucima kada se on i dalje prikrada i prijeti vam uništiti dan? Za brzo rješenje može pomoći posezanje za namirnicama poput suhih šljiva, grožđica, slatkog krumpira, chia sjemenki ili crnog graha. No, nije samo hrana ta koja može pomoći. Postoji nekoliko pića koja također mogu pomoći.Osim vode koja vam pomaže da ostanete hidrirani, Lauren Manaker, MS, RDN kaže da je kava jedno od najboljih pića za ublažavanje zatvora. A ako ne pijete kavu, kaže da je sok od suhih šljiva izvrsna alternativa.

Kava: Postoji nekoliko ključnih razloga zašto mnogi od nas osjećaju potrebu za odlaskom u WC čim popiju jutarnju kavu. Kao prvo, ispijanje kave djeluje na vaš probavni sustav. Prema Manakeru, "stimulira gastrointestinalni trakt, što povećava peristaltiku - pokrete koje vaša crijeva čine kako bi gurnula sadržaj prema izlazu." Drugim riječima, pijenje kave uzrokuje kontrakciju mišića debelog crijeva, što obično dovodi do pražnjenja crijeva. Osim što stimulira vaš gastrointestinalni trakt, "prirodna kiselost kave može povećati proizvodnju želučane kiseline, što dodatno pomaže probavi", kaže Manaker.

I kava s kofeinom i kava bez kofeina također sadrži kiseline koje potiču specifične hormone koji se nazivaju gastrin—koji mogu povećati kontrakcije mišića koje uzrokuju izvršavanje velike nužde. Manaker kaže da za mnoge ljude "sam čin ispijanja tople tekućine ujutro može potaknuti rad crijeva." Međutim, dodaje ona, "vrijedi napomenuti da reakcije ljudi na kavu mogu varirati, pri čemu su neki osjetljiviji na njezine učinke od drugih." Ako pijete kavu, nastavite uživati ​​u njoj, kao i u probavnim pokretima koji dolaze s njom. No, ako niste ljubitelj kave, još uvijek postoji opcija za piće koje možete probati kada imate zatvor.

Sok od suhih šljiva: Ne može svatko podnijeti čašu soka od suhih šljiva, ali to je izvrsna alternativa kavi kada trebate piće koje će vam pomoći da odete u WC. "Sok od suhih šljiva često se smatra prirodnim lijekom za zatvor zbog dijetalnih vlakana i sorbitola", kaže Manaker. "Vlakna u soku od suhih šljiva povećavaju masu stolice, što pomaže u poticanju pražnjenja crijeva. Sorbitol, prirodni šećerni alkohol koji se nalazi u suhim šljivama, djeluje kao laksativ tako što uvlači vodu u crijeva, omekšava stolicu i olakšava 'izbacivanje'."

Ona napominje da "ova kombinacija učinaka čini sok od suhih šljiva učinkovitim i nježnim načinom za ublažavanje zatvora i poticanje redovitog pražnjenja crijeva." Na kraju dana, Manaker kaže da je hidracija najvažnija stvar, jer to "promiče zdravu stolicu i cjelokupno zdravlje probave".

