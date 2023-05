Dosta vam je loših snova i noćnih mora? Evo kako možete smanjiti šanse da ih imate!

Loš san ne samo da vam može pokvariti cijelu noć, već i cijeli idući dan jer ste zbog njega umorni i neispavani. Probuditi se u hladnom znoju, pokušavati doći do daha dok se podsjećate da snovi nisu stvarni, tražiti prekidač za svjetlo u mraku, pokušavati se sjetiti nečega, bilo čega drugoga da ponovno zaspite – takve su noći izrazito teške. Dakle, ako postoje načini da se ružni snovi više ne događaju, jedva ih čekamo isprobati. Savjetnica za spavanje, Maryanne Taylor, podijelila je za Metro neke savjete koji vam mogu pomoći u prevenciji loših snova - samo nemojte očekivati ​​da su to brza rješenja koja će zaustaviti sve noćne more. 'Iako ne možete nužno kontrolirati snove', kaže nam Maryanne, koja je 2010. godine osnovala tvrtku The Sleep Works, 'svakako postoje tehnike koje možete koristiti kako biste pokušali minimizirati mogućnost loših snova'.

Opustite se prije spavanja: Važno je pokušati isključiti mozak što je više moguće prije spavanja. 'Što je vaš mozak aktivniji i uključeniji prije spavanja, to je vjerojatnije da ćete doživjeti uznemirujuće snove', kaže Maryanne, 'Klonite se elektronike i uznemirujućih TV emisija. Uključite se u opuštajuće i umirujuće aktivnosti kako biste smanjili razinu tjeskobe radeći nešto poput uživanja u vrućoj kupki ili tuširanja, slušajte glazbu ili audioknjigu, vježbajte disanje kako biste ga usporili'.

Upravljajte svojim stresom: Da, to bi moglo biti puno lakše reći nego učiniti, ali činjenica je da smanjenje razine stresa može poboljšati vaš san. 'Visoka razina stresa tijekom dana može biti značajan faktor u snovima', objašnjava Maryanne, 'Koristite tehnike za smanjenje stresa kao što su tjelesne vježbe (hodanje, trčanje i joga oslobađaju endorfine, koji su prirodne kemikalije u mozgu koje poboljšavaju raspoloženje); vježbe opuštanja (kupka ili tuširanje vrućom vodom, aromaterapija, glazba, čitanje, hobiji); i socijalnu podršku (razgovor s nekim, provođenje vremena s obitelji i prijateljima)'.

Stvorite pozitivno okruženje za spavanje: Trebali biste unijeti malo ljubavi i u mjesto na kojem spavate. 'Provjerite je li vaša spavaća soba pogodna za miran i opuštajući san. Ima li ugodnu temperaturu, je li tamna i tiha', upućuje Maryanne, 'Možete dodati opuštajuće elemente kao što je uljni difuzor ili stroj za bijeli šum kako biste stvorili mirno okruženje'.

Izbjegavajte stimulanse prije spavanja: Znamo da je teško, ali vaš mozak i tijelo će vam biti zahvalni što ste prestali s večernjim konzumiranjem kofeina i alkoholnih pića. 'Kofein i alkohol mogu utjecati na kvalitetu sna te mogu izazvati živopisne i uznemirujuće snove', dodaje Maryanne.

Zapišite svoje snove: Vrijedno je ponoviti da ovi savjeti neće učiniti da nikad više nemate noćnu moru dok god ste živi. Stoga sljedeći put kad loše sanjate, pokušajte to zapisati. 'Zapisivanje vaših snova može vam pomoći da obradite temeljne emocije ili okidače koji mogu pridonijeti snu', kaže Maryanne, 'Ako se snovi ponavljaju redovito, svako jutro zapišite čega se sjećate. To također može pomoći u prepoznavanju bilo kojeg uzorka ili teme koja se može obraditi tijekom dana'.

