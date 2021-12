Dosta vam je kuhanog vina? Zamijenite ga s Glogg napitkom koji porijeklo vuče iz Švedske

Slatko, toplo, prepuno začina i aroma - tako se nekako ukratko može opisati Glögg, zimski alkoholni napitak koji dolazi iz Švedske, a zaludio je i mnoge druge zemlje. Sami naziv znači "svijetleći žar", a priprema je ista kao kod kuhanog vina. Glavna razlika je ipak u sastojcima - Glögg sadrži puno više začina i dodaje se još alkoholnih pića, pa je nešto jači od toplog vina koje se nudi na našim prostorima.



Bliži se vikend, ali još imate vremena kupiti sve sastojke i pozvati prijatelje na druženje i šalicu ovog genijalnog napitka.



Sastojci:

1 boca crnog vina

1 i pol šalica bourbona ili votke

Pola šalice šećera

2 žlice narančine korice

2 žlice grožđica + 1 mala žličica za posluživanje

1 žlica kardamoma

2 žlice ribanog đumbira

1 štapić cimeta

8 klinčića

2 žlice blanširanih badema

Priprema:

U jedan lonac pomiješajte vino, bourbon ili votku, šećer, narančinu koru, grožđice, kardamom, đumbir, cimet i klinčiće. Kuhajte dvije do pet minuta na laganoj vatri.



Maknite sa štednjaka i pustite da stoji 1 sat. Procijedite kako biste uklonili sve začine u komadu.



Ponovno zagrijte napitak u loncu nekoliko minuta.



Poslužite u šalice, dodajte nekoliko grožđica i badema te krišku naranče.



Kako prenosi The Spruce Eats, Glögg možete izliti u vrč i staviti u hladnjak, pa samo podgrijati kada želite uživati u jednoj šalici. Tako može stajati do 3 dana.

