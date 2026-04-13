Obuzeta tugom, poslala je SMS na broj pokojne bake: Šokirala se kada je stigao odgovor

Tuga ne dolazi ravnomjerno. Nekad preplavi cijeli dan, a nekad tek tiho stoji u pozadini, podsjećajući na gubitak u najobičnijim trenucima. Upravo se to dogodilo 27-godišnjoj Shantasiji Stanley, koja je u jednom takvom teškom trenutku odlučila poslati poruku svojoj pokojnoj baki. Nije očekivala odgovor, ali ono što se dogodilo idućeg dana ostavilo ju je u potpunom šoku. Umjesto tišine, na zaslonu joj se pojavila poruka s bakinog starog broja. Shantasia je za People ispričala da je sa svojom bakom Lucille, koju je od milja zvala svojom 'blizankom', bila iznimno povezana cijeloga života, sve do njezinih posljednjih trenutaka. Opisuje je kao brižnu i toplu osobu koja joj je uvijek bila velika podrška. Kad je bakino zdravstveno stanje počelo slabjeti, provodila je s njom što je više vremena mogla u bolnici. No 18. svibnja 2024., dok je nakratko otišla na sprovod svojega ujaka, stigla je vijest da je Lucille preminula.

Situaciju joj je dodatno otežalo to što zbog brige o drugom bolesnom članu obitelji nije mogla prisustvovati bakinu sprovodu pa je proces žalovanja za nju postao još teži. Tek u siječnju 2026. dobila je od člana obitelji primjerak bakine osmrtnice, koji je objesila na hladnjak kako bi, kaže, pomogla prihvatiti njezin odlazak. Nakon što je mjesecima svakodnevno prolazila pokraj tog papira, 2. travnja 2026. odlučila je poslati jednostavnu poruku na bakin stari broj: 'Nedostaješ mi.' Odgovor nije očekivala, zato ju je poruka koja je stigla dan kasnije potpuno zatekla. Kaže da joj je srce stalo kad je ugledala obavijest s imenom pod kojim je baka i dalje bila spremljena u mobitelu. Osoba s druge strane isprva je reagirala ljutito i pitala tko je. Shantasia je priznala da se u tom trenutku uspaničila i pomislila da je možda slučajno poslala poruku nečijem partneru te je odmah objasnila da je broj pripadao njezinoj pokojnoj baki i da više neće pisati.

No tada je uslijedio neočekivan obrat. Primatelj joj je vrlo brzo izrazio sućut i poslao nekoliko poruka i sličica podrške. Shantasia je ubrzo shvatila da se s druge strane nalazi djevojčica. U prvi mah ju je to pogodilo jer joj je postalo jasno da je bakin broj već dodijeljen nekome drugome, što ju je, kako kaže, dodatno slomilo. Ipak, nakon što je objasnila zašto je poslala poruku, djevojčica je pokazala nevjerojatnu empatiju i počela joj slati upravo onu vrstu poruka i gifova kakve joj je nekoć slala njezina baka.

Posebno ju je dirnulo to što je djevojčica, ne znajući zapravo koliko joj znači, pokušala utješiti je na svoj način. U jednom trenutku poslala joj je i video na kojem pjeva pjesmu 'Girl in Green' Maddoxa Batsona. Iako se izbor pjesme na prvu činio slučajnim, Shantasiji je imao snažno simbolično značenje. Naime, njezina baka na osmrtnici nosi zelenu haljinu koju je jako voljela, a u pozadini su ružičasti cvjetovi, baš poput onih koje je vidjela na jednoj od prvih slika što joj ih je djevojčica poslala.

Shantasia kaže i da su ona i baka oduvijek bile povezane glazbom te da su neke od posljednjih zajedničkih trenutaka provele slušajući gospel. Zato je cijelu situaciju doživjela gotovo kao znak. Vjeruje da je upravo baka, na neki način, potaknula djevojčicu da joj pošalje baš tu pjesmu, znajući da će ona razumjeti njezino skriveno značenje. Ipak, svjesna granica, Shantasia je razgovor završila odmah nakon toga. Djevojčici je zahvalila na pažnji i poručila joj da je jako obzirna, ali i da, kao odrasla osoba, ne može nastaviti dopisivanje s maloljetnicom. Savjetovala joj je da roditeljima ispriča što se dogodilo i poruči im da mogu biti ponosni na to koliko suosjećajnu osobu odgajaju.

Cijelo iskustvo ostavilo je snažan trag na njoj, pa ga je odlučila podijeliti na TikToku, pritom skrivajući identitet djevojčice zbog privatnosti. Video je ubrzo postao viralan i prikupio više od 2,7 milijuna pregleda. Reakcije ljudi, kaže, bile su prepune ljubavi i podrške, a sve joj je djelovalo kao da joj baka i dalje šalje ljubav preko sasvim nepoznatih ljudi.