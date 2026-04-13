Zbog suprugove nevjere nakon 30 godina braka dobila je tri vrste raka: 'Sve se moglo spriječiti'

Žena s Floride, majka četvero djece i učiteljica, odlučila je javno progovoriti o svojoj borbi s više vrsta karcinoma kako bi pokušala poštedjeti druge boli kroz koju je prošla. Njezina priča počinje saznanjem koje bi slomilo svaku ženu. Eileen McGill Fox otkrila je da joj je suprug, s kojim je provela 30 godina u braku, bio nevjeran, prenosi LADbible. Odmah nakon bolnog otkrića, uputila se u lokalnu kliniku kako bi se testirala na spolno prenosive bolesti. S olakšanjem je primila vijest da su joj testovi na sifilis, gonoreju i HIV negativni, vjerujući da je opasnost prošla.

Međutim, njezina je agonija tek započela. Dvanaest mjeseci kasnije, nakon redovitog Papa testa, stigla je poražavajuća vijest – bila je pozitivna na humani papiloma virus, poznatiji kao HPV. Riječ je o vrlo čestoj spolno prenosivoj infekciji koja se obično ne provjerava standardnim testiranjima na spolne bolesti. Prema podacima zdravstvenih institucija, više od 70 posto necijepljenih osoba zarazit će se HPV-om u nekom trenutku života. Liječnici su je odmah upozorili da je pod "visokim rizikom" od razvoja raka vrata maternice, anusa, vulve, vagine i grla.

Nažalost, njihove su se crne prognoze obistinile. Samo dva mjeseca nakon dijagnoze HPV-a, Fox je saznala da ima rak vulve, a ubrzo nakon toga, 2019. godine, dijagnosticiran joj je i rak vrata maternice. Nekoliko godina kasnije, 2023., stigla je i treća dijagnoza - rak anusa. Bila je shrvana spoznajom da su se mnogi od tih karcinoma mogli spriječiti cjepivom. Priznala je da se nije odlučila cijepiti kada je cjepivo postalo dostupno jer je u to vrijeme bila udana, imala je djecu i nije smatrala da joj je potrebno.

Tijekom godina, Fox je prošla histerektomiju i brojne druge brutalne tretmane kako bi se uklonile kancerogene i pretkancerogene stanice. Danas je HPV povezan sa šest različitih vrsta raka, uključujući rak penisa te rak glave i vrata. Susan Vadaparampil, istraživačica u Centru za rak Moffitt u Tampi, koja proučava prihvaćanje cjepiva, istaknula je ironiju situacije: "Da ste prije dvadesetak godina bili u sobi punoj roditelja i rekli im: 'Postoji cjepivo koje bi moglo spriječiti do šest različitih vrsta raka kod vašeg djeteta', ljudi bi vjerojatno stajali u redu. Očito se to nije dogodilo onako kako smo se nadali."

Eileen Fox sada je odlučna u namjeri da razbije stigmu i podigne svijest o šteti koju HPV može uzrokovati. "Kad ljudima kažem da imam rak anusa, jednostavno kažem: 'Tako je, kako je.' Razgovarajmo o vulvama, anusima i cerviksima. Uklonimo stigmu i sram koji ih okružuju", poručuje hrabra žena. Ona inzistira na tome da njezina priča služi kao upozorenje svima. "Ako se to može dogoditi ženi koja je trideset godina bila u braku, onda se može dogoditi bilo kome", naglašava, dodajući da se, iako je bila majka četvero djece posvećena drugima, i sama našla "na udaru ovog opakog, opakog virusa".

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da većina ljudi nikada ne pokazuje simptome HPV-a i ne znaju da su zaraženi. U mnogim zemljama cjepivo protiv HPV-a danas se rutinski nudi dječacima i djevojčicama u dobi od 12 do 13 godina kroz školske programe. Otkako je cjepivo uvedeno, zabilježeno je smanjenje stope raka vrata maternice od gotovo 90 posto u cijepljenim dobnim skupinama, što dokazuje njegovu nevjerojatnu učinkovitost.