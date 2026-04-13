53-godišnjakinja u vezi s 25 godina mlađim muškarcem: 'Dvije je godine mlađi od mog sina, a mnogi misle da sam mu mama'

"Dok šećemo ulicom, još jedna djevojka u dvadesetima primijeti smeđe oči i utegnuto tijelo mog dečka Billyja i nasmiješi mu se. Zatim uslijedi zbunjenost kad vidi da se držimo za ruke. Njezino gađenje me, međutim, ne smeta - ja se samo nasmiješim i nastavim hodati", započinje svoju priču Emm-Jay Brooke za The Sun. Iako se udavala dva puta, jednom s 19 i ponovno s 38 godina, za muškarce koji su obojica bili pet godina stariji od nje, oduvijek su je, kaže, privlačili mlađi.

Prvi put je vidjela Billyja u ožujku 2022. godine. Ona je imala 51 godinu, njezin drugi brak se raspao, a zajednički prijatelj pozvao je svog 26-godišnjeg prijatelja da im se pridruži u teretani. Osjećala se kao da ju je udario grom, ali Billy je bio toliko sramežljiv da nisu ni razgovarali. Nakon toga ga nije vidjela godinu dana, no nije ga mogla izbaciti iz glave. Nije joj bilo važno što je dvije godine mlađi od njezinog sina - bilo je nešto u njemu što nije mogla zaboraviti. Onda ga je jednoga dana ponovno spazila u teretani. "Privlačnost koju sam osjetila gledajući njegove noge bila je neodoljiva", priznaje.

Sljedećih godinu dana družili su se i flertovali, dijeleći duge zagrljaje. Billy joj je ispričao da je s 22 godine bio u vezi sa ženom koja je imala 35, ali unatoč tome, oboje su se suzdržavali. On je na kraju priznao da ne vjeruje da ona stvarno želi biti s njim, jer je starija i ima dobar posao, dok se on borio s problemima mentalnog zdravlja. No, Emm-Jay je i sama imala takvih bitaka, pa je to nije odbilo. Više ju je brinulo to što ona nije dovoljno dobra za njega, jer se nije planirala ponovno udavati niti imati više djece. Pitala se zašto bi on htio biti s nekim tko mu to ne može pružiti.

Konačno, na kampiranju s prijateljicom u ljeto 2024., kada je ona imala 53, a Billy 28 godina, njihovo je flertovanje izmaklo kontroli. Te se noći ušuljao u njezin šator i proveli su, kako kaže, nevjerojatno vrijeme zajedno. Znali su da je to ljubav. Četiri mjeseca kasnije, nervozno se pripremala upoznati cijelu njegovu obitelj na jednoj zabavi. Iako njezinom sinu razlika u godinama nije smetala, bila je svjesna kako izgledaju - ona sa svojim borama i trbuščićem od menopauze, a Billy sa svojim mladenačkim tijelom i licem.

Srećom, cijela njegova obitelj odmah ju je toplo i srdačno dočekala. Njegova majka, koja je samo dvije godine starija od Emm-Jay, bila je oduševljena što vidi svog sina sretnog. Odmah su osjetile povezanost i brzo su postale prijateljice, čak se i druže zajedno kad Billy nije prisutan. "Uvijek kažem Billyjevoj mami: 'Hvala ti što si stvorila tako zgodnog muškarca!'", smije se Emm-Jay. Ona joj je uzvratila zahvalnošću za svu podršku koju pruža njezinom sinu, pomažući mu da pronađe vlastiti stan, dobije vozačku dozvolu za motocikl i nauči koristiti perilicu rublja. "Ponašam se majčinski prema njemu, ali njemu se to sviđa", dodaje.

Budući da vodi vlastiti kozmetički salon, Emm-Jay po cijele dane razgovara sa ženama, a kad god neka klijentica otkrije da je Billy 25 godina mlađi od nje, reakcija je uvijek ista - oduševljenje i podrška. Mnoge žene bi, kaže, voljele izlaziti s mlađim muškarcem, što ona potpuno razumije. "Muškarci mojih godina često su mrzovoljni i ljuti, nemaju moju snagu ni energiju. S Billyjem vozim quad, kajak, kampiram u divljini i planinarim, on je uz mene, siječe drva i pali vatru", objašnjava.