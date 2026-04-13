Znači li dobar izgled i bolji seks? Psiholog otkriva istinu o tome kako izgled utječe na vaš ljubavni život!

Kada je u pitanju seks, ljepota često zauzima središnje mjesto. Svi smo skloni pretpostaviti da što bolje izgledate, to je više seksa u ponudi i više ga imate. No, je li mit da je ljepota jednaka seksualnom zadovoljstvu istinit? Evo i odgovora. Američki socijalni psiholog Justin Lehmiller pregledao je znanstvena istraživanja kako bi otkrio imaju li privlačni ljudi više seksualnih partnera i pronašao tri različite studije koje su došle do istog zaključka - da, piše Daily Mail.

Zgodni ljudi spavaju s više ljudi, vjerojatno zato što imaju više prilika od ostalih. Loša strana ovoga za njihove partnere je da seks mogu uzeti zdravo za gotovo i biti manje zahvalni kada ga dobiju. Ako znaju da će biti 10 drugih u redu da zauzmu njihova mjesta, vjerojatno će se manje truditi oko pojedinačne osobe.

Nema dokaza da ljepota povećava seksualno zadovoljstvo: Nekoliko studija istraživalo je vezu između fizičke privlačnosti i seksualnog zadovoljstva. Nije pronađena korelacija između ljepote i zadovoljstva: čimbenici poput komunikacije, emocionalne povezanosti i seksualne kompatibilnosti bili su ono što se računa. Drugi je pokazao vitalni sastojak koliko mi mislimo da lijepo izgledamo, a ne kako nas drugi vide. Naša vlastita percepcija naše privlačnosti važnija je za seksualno zadovoljstvo od naše stvarne fizičke ljepote. To što izgledate zgodno ne znači da želite seks više. Naš 'libido u mirovanju' - količina seksa koju želimo u vezi godinu dana ili više - uvelike je određena genetikom, a ne izgledom.

Kompatibilnost u krevetu je bolja od dobrog izgleda: Ono što volimo da nam se seksualno radi i što nam se radi ima daleko presudniju ulogu od izgleda u tome koliko ste sretni u krevetu. Ako ste pustolovni ljubavnik koji je sklon seksu na otvorenom, neće biti važno koliko je osoba prekrasna ako je za seks samo u mraku i samo u krevetu. Jedno je istraživanje pokazalo da, iako izgled utječe na početnu privlačnost, ima minimalan utjecaj na zadovoljstvo dugotrajnom vezom ili seksualnu kompatibilnost. Ljepota može zbližiti ljude, ali ne jamči ispunjavajući seks.

Biti poželjan podiže seksualno samopouzdanje: Znajući da ste privlačniji od prosječne osobe znači da ćete vjerojatno biti samopouzdaniji. I to vas stavlja jedan veliki korak ispred ostalih kada je riječ o uživanju u seksu. Značajna revizija 57 studija iz 2012., koja obuhvaća dva desetljeća istraživanja, otkrila je značajne veze između slike o tijelu i skoro svakog čimbenika povezanog sa seksom: uzbuđenje, želja, orgazam, učestalost seksa i seksualno samopoštovanje. Još jedna nedavna studija istaknula je osjećaj želje kao stvar broj jedan koja uzbuđuje žene. Istraživači su ispitali 662 heteroseksualne žene u vezi kako bi otkrili čimbenike koji ih čine vjerojatnijima da žude za svojim partnerom. To što ih njihov partner smatra privlačnim i poželjnim bio je najvažniji čimbenik u određivanju želje.

I prosječni ljudi mogu biti samopouzdani: Ali samo zato što izgledate seksi ne znači da se osjećate seksi. Osjećaj poželjnosti je stav, a ne izgled. Mnogi ljudi sa savršenim tijelima opterećeni su uočenim nesavršenostima. Samopouzdanje je ono što je doista važno. Ljudi svih oblika, veličina i izgleda mogu imati samopouzdanja i biti samouvjereni.

Ljudi koji dobro izgledaju mogu biti zabrinutiji i tjeskobniji: Oni blagoslovljeni ljepotom često su i te kako svjesni da će njihova najvrjednija imovina – njihov izgled – jednog dana nestati. Iznimno lijepe osobe često dobivaju komplimente isključivo na račun izgleda: rijetki prolaze preko toga da vide što još imaju za ponuditi. Za prosječnog muškarca ili ženu vjerojatnije je da će im se reći da su duhoviti, pametni ili ljubazni. Na izgled utječu zdravlje, težina, vrijeme, novac, kondicija – cijeli niz stvari, a sve nije pod našom kontrolom. Manje je vjerojatno da će se osobine ličnosti promijeniti tijekom vremena.

Manje je vjerojatno da će se seksualno opustiti: Ako se vaša privlačnost uglavnom oslanja na vaš izgled, često ste sputaniji u krevetu. Dobar seks znači biti u trenutku, zatvoriti oči i fokusirati se na ono što osjećate, a ne na to kako izgledate. Ako niste voljni isprobati tu novu pozu u slučaju da zbog nje ne izgledate savršeno ili ste zabrinuti da ćete se oznojiti iz straha da ne uništite frizuru ili šminku, nijedno od vas dvoje nećete uživati.

Najbolji seks je kemija i povezanost: To je zaključak glavnog dijela istraživanja. Ljubiti nečije usne i osjećati se kao da ste upoznali svoju osobu. Biti opčinjen nečijim tijelom jer ono pripada njima. Želeći pružiti zadovoljstvo, budite spremni na istraživanje i kompromise. Satima ležati jedno pokraj drugog i željeti da možete ostati tamo zauvijek. Ljepota može upadati u oči, ali izgled igra iznenađujuće malu ulogu u seksualnoj sreći i zadovoljstvu.

