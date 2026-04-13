S njima je najteže raditi: Ova 4 horoskopska znaka su noćna mora svakog ureda
U svakom uredu pronaći ćete šaroliku lepezu osobnosti, a napetosti su ponekad neizbježne. Astrologija nudi zanimljiv uvid u to zašto s nekim kolegama jednostavno ne možemo pronaći zajednički jezik i koji su to znakovi poznati kao najzahtjevniji suradnici.
Ovan: Ovnovi su rođeni predvodnici, puni energije i natjecateljskog duha. Iako njihova strast može biti inspirativna, njihova impulzivna i nestrpljiva priroda čini ih teškim suradnicima. Ovan je čvrsto uvjeren da sve zna najbolje i rijetko sluša tuđa mišljenja. U želji za brzim rezultatima, često će zanemariti procedure i "pregaziti" kolege, a njihova asertivnost lako prelazi u agresivnost ako stvari ne idu po njihovom.
Blizanci: Komunikativni i šarmantni Blizanci mogu biti velika prednost za tim, no imaju i svoju mračnu stranu. Njihova ljubav prema informacijama često ih pretvara u glavni izvor uredskih tračeva, što stvara atmosferu nepovjerenja. Najveći im je problem kratak raspon pažnje – s entuzijazmom započinju više projekata odjednom, no brzo gube interes i ostavljaju zadatke nedovršenima, prebacujući teret na svoje suradnike.
Škorpion: Škorpioni su intenzivni i prodorni, no u radnom okruženju te osobine mogu biti izazov. Izrazito su tajanstveni i skloni zadržavanju ključnih informacija za sebe, zbog čega kolege nikada ne znaju što doista misle ili planiraju. Doživljavaju suradnike kao prijetnju na putu do cilja i ne ustručavaju se iskoristiti tuđe slabosti u svoju korist ako se osjete ugroženima, a spremni su i na tihu osvetu.
Jarac: Ambicija je srednje ime svakog Jarca. Iznimno su vrijedni i odgovorni, ali njihova težnja savršenstvu čini ih vrlo zahtjevnim suradnicima. Jarčevi postavljaju nevjerojatno visoke standarde za sebe i za sve oko sebe te ne toleriraju pogreške. Skloni su oštro kritizirati rad kolega, zbog čega mogu djelovati hladno i arogantno. Njihova usredotočenost na vlastiti uspjeh čini ih nespremnima na kompromise, osobito ako procijene da ih netko usporava.