Imate komad zemlje? Ova biljka vam može donijeti bogatstvo! Evo kako zaraditi i do 25.000 eura od 'nove zelene nafte'

Rikola, poznata po svojim nutritivno bogatim listovima, sve se češće naziva i "novom zelenom naftom" zbog svoje isplativosti koja privlači poljoprivrednike. Uzgoj ove biljke postaje sve profitabilniji, s obzirom na to da je sve traženija na tržištu, dok joj cijena i dalje ostaje relativno visoka i stabilna. Procjenjuje se da zarada može doseći i do 25.000 eura po hektaru, a povrat investicije očekuje se već nakon godinu dana. Osim financijske koristi, kako piše Agro TV, rikola je iznimno cijenjena jer je niskokalorična, bogata vitaminima i mineralima te pogodna za dijetalnu prehranu, što je u skladu s globalnim trendom potražnje za zdravom i svježom hranom.

Iako njezin uzgoj nije pretjerano zahtjevan, za uspjeh je ključno osigurati odgovarajuće uvjete. Rikola najbolje uspijeva na tlima s dobrom drenažom, no istovremeno joj je potrebna stalna vlaga, zbog čega zahtijeva redovito zalijevanje. Nije previše izbirljiva oko tipa tla, ali preporučuje se izbjegavanje lakih pjeskovitih i srednje teških tala. Najviše joj odgovara pH vrijednost tla od 6 do 6,5. Kako bi se osigurali idealni uvjeti, savjetuje se predsjetvena gnojidba sa 60-80 kg/ha dušika, 60-80 kg/ha fosfora i 100-120 kg/ha kalija. Ta se priprema može obaviti čim tlo bude spremno za obradu u proljeće, iako je još bolje to učiniti tijekom jeseni.

Osnovna obrada tla obavlja se na dubini od oko 20 centimetara, a posebnu pažnju treba posvetiti površinskoj pripremi, jer se rikola sije izravno iz vrlo sitnog sjemena. Sije se na dubinu od 0,6 do jedan centimetar, uz razmak između redova od 15 do 30 cm, dok razmak između biljaka u redu treba biti od pet do 10 cm. Prema savjetima stručnjaka, za sjetvu na površini od jednog hektara potrebno je između 1,5 i dva kilograma sjemena. Pravilna njega nakon sjetve podrazumijeva međurednu obradu i redovito navodnjavanje kako bi se osigurao zdrav rast.

Rikola je biljka koja voli niže temperature i otporna je na mraz, zbog čega se može uzgajati tijekom cijele godine, osobito u plastenicima. Za početak sjetve dovoljno je da dnevne temperature budu iznad četiri stupnja. Najbolje uspijeva na sunčanim mjestima, ali podnosi i polusjenu, što je posebno korisno tijekom ljetnih vrućina. U tom se razdoblju čak preporučuje zasjenjivanje, jer visoke temperature mogu negativno utjecati na okus listova, čineći ih gorčima. Od sjetve do prve berbe potrebno je proći otprilike četiri tjedna, što je čini kulturom s brzim obrtom.

Nakon otprilike mjesec i pol do dva od sjetve počinje berba. Lisne rozete se čupaju, a specifičnost rikole je u tome što biljka nakon toga nastavlja rasti, pa je moguće ponoviti berbu na istom nasadu i do nekoliko puta. To značajno povećava ukupnu isplativost proizvodnje. Uz pravilnu njegu i povoljne uvjete, prinos rikole može doseći impresivnih 20.000 kilograma po jednom hektaru.

Osim što je isplativa za uzgoj, rikola je iznimno korisna za zdravlje. Ima nizak kalorijski sadržaj, pa je idealna za dijetalnu prehranu i održavanje tjelesne težine. Bogat je izvor vitamina A, K i C, kao i minerala poput kalcija, željeza i magnezija. Njezina redovita konzumacija pozitivno utječe na zdravlje očiju, pomaže u regulaciji krvnog tlaka i doprinosi zdravlju srca. Također se vjeruje da pomaže u eliminaciji kancerogenih tvari iz organizma, što je čini vrijednim dodatkom svakoj uravnoteženoj prehrani.