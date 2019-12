Diana (37) je stjuardesa, plesačica i trenerica boksa: 'Žene su kraljice jer žongliraju sve sfere života'

Zašto Queen? Zato jer smatram da su današnje žene zaista kraljice jer žongliraju toliko sfera u životu, od majčinstva, poslova u kući, kuhanja i većinom su sve poslovne žene, kaže nam ova snažna žena. Diana je diplomirana ekonomistica, fitness instruktorica, ali i stjuardesa.

- Svoj ured sam pronašla na najljepšoj lokaciji- nebu! Stjuardesa sam već 14 godina. I zaista uživam u avijaciji. Sportom se bavim od 8. godine života, kaže nam, a završile je školu za balet i ritmiku.

Foto: Privatna arhiva

- Plešem cijeli život i to je moja prva ljubav. Pohađala mnoge radionice baleta, suvremenog plesa, jazz funka...

Također osvojila je mnoge atletske medalje što danas rezultira čestim sudjelovanjima na utrkama trčanja.

- Deset godina aktivno se bavim tajlandskim boksom što je apsolutno dragačija aktivnost za um i tijelo. Na boks me nagovorio prijatelj koji je i sam bio muaythai trener i nakon prvog treninga moja ljubav prema tajlandsom boksu nije prestala. Često sam nakon treninga boksa odlazila na balet što su izvrsne dvije krajnosti. Tajlandski boks me oduševljava jer izvlači maksimalno iz mene i uvijek pomiče granice te me izvlači iz zone komfora. Obzirom da treninzi nisu povezani koreografijom, nakon poroda mogla sam trenirati isključivo kad meni odgovara. Tako sam i prebacila fokus na Muaythai - priča nam Diana.

Foto: Privatna arhiva

Nakon godina i godina treniranja tajlandskog boksa sa vrhunskim profesionalcima u klubu za tajlandski boks Zagreb Muaythai, ovog proljeća odlučila je pokrenuti fitness inovaciju.

- Q BOX! Skraćeno od Queen Box-trening za žene jer za mene su sve žene, majke, domaćice, poslovne žene ujedno i kraljice. Kolegice na poslu često su me pitale o mom treningu boksa, ali se nisu usudile krenuti radi predrasuda o boksu kao grubom sportu. Upravo Q BOX-om želim razbiti te predrasude i tajlandski boks približiti ženama kao predivnu aktivnost.

Foto: Mario Ivić

Q BOX je koncipiran upravo za zaposlene žene koje nemaju puno vremena i koje su kroz svakodnevne obaveze izgubile svojih pet minuta. Ovaj tip treninga ženama odgovara i jer je, kako Diana kaže, "child friendly", pa majke mogu bezbrižno trenirati.

- Q BOX, čiji prostori su na zagrebačkom Velesajmu, je "child friendly" što zbog izuzetno velikog pretprostora omogućava majkama da dovedu djecu koja uživaju u igri gledajući mame dok treniraju. Ne samo da su majke oduševljene jer imaju tu mogućnost dovesti dijete nego i na taj način djeci osvještavamo bitnost sporta, zdravlja te pokazivanjem vlastitim primjerom da je i majka bitna. Smatram da sretna i zadovoljna žena ispunjena zdravljem i pozitivom tek tada može biti bolja mama i supruga. Svojim primjerom učimo djecu da bavljenje sobom nije sebično već upravo suprotno. Ženama je nezgodno trenirati u večernjim satima jer često nemaju kome ostaviti dijete na čuvanje i zato se odmah odlučuju na ovu rekreativnost jer im je upravo ova opcija olakotna okolnost.

Diana je jedna od onih žena koju moramo pitati, kako sve to stigne...

- Mislim da je stvar u prioritetima; otkad sam rodila treniram skupa sa svojom djevojčicom, često sam ju znala podizati dok vježbam i ona bi uživala i smijala se, a meni je izvrstan trening i k tome smo skupa. Danas sa svojih pet godina već ima brojne medalje sa natjecanja ritmičke gimnastike premda vjerujem da upravo to što joj je sport u obitelji bio svakodnevica da je to još jedan extra motivator. Suprug je profesionalni motociklist i često skupa odlazimo na njegova natjecanja pa su nam ekstremni sportovi vrlo bliski. Što se mog posla tiče vrlo je dinamičan i s jedne strane naporan radi neurednog bioritma, a opet upravo to što nemam uredovno radno vrijeme mi omogućava veći fokus na Q BOX.

Foto: Mario Ivić

I kad je hotelu na službenom putu često snima videa za svoje članice da i vikendom budu aktivne, piše kolumne i fokusiram se na svoj trening.

- Također sam veliki obožavatelj trčanja pa kada sam god u mogućnosti vani trčim da ujedno i boravim na zraku i tako se najviše "spajam" sama sa sobom.

Vrlo rijetko sjedi na kavama, TV uopće ne gleda, ne voli shopping centre jer radije čita knjigu.

- Mislim da je osim organizacije bitna volja i želja za ostvarivanjem svojih snova. Vrlo sam strastvena u sportu i to me ujedno i pokreće. Kako obično znam reći: "radije ću umrijeti od strasti, nego od dosade."

Foto: Mario Ivić

Ona i žene s kojima trenira ove godine imaju i odličan blagdanski izazov. Objasnila nam je o čemu se radi.

- #QBOXADVENTFIT je izazov koji smo kao lavinu pokrenuli ovaj advent jer su naše članice shvatile da im Q BOX pomaže u transformaciji i dogovorili smo se za korak dalje. Izazov kojim ćemo uz pomoć nutricionista, pojačanog treninga mjesec dana živjeti kako to prakticiraju upravo profesionalni boksači u klubu.

Foto: Mario Ivić

Cure imaju plan prehrane kojeg se moraju pridržavati i radi se o stvaranju zdravih navika i nikakvom gladovanju.

- Trenira se dva puta tjedno redoviti Q BOX trening, vikendom po dogovoru ubacujemo jedan ekstra jači trening na vrećama, dva puta tjedno mora se obavezno trčati te jedan trening osobno im snimim i pošaljem online za vježbanje doma. Nije lagano, ali nije ni nemoguće. Oduševilo me koliko su Q BOX kraljice prihvatile izazov i uhvatile se u koštac sa promjenom ne samo navika već i kompletnog "mindseta". Rezultate prije i poslije ćemo vidjeti na Badnjak i s ovakvim režimom transformacija je neminovna, što znači ukoliko se dogodi da se sudionici izazova ne dogodi nikakav pomak znači da nije odradila sve po pravilima i cijelom timu #qboxadventfit izazova plaća večeru.

Foto: Mario Ivić

Q BOX je trening koncipiran isključivo za žene koje su u deficitu s vremenom i u samo jedan sat treninga kroz tajlandski boks, aerobik, snagu i yogu mogu napraviti maksimalni učinak za svoje tijelo, um i dušu.

- Pronaći svojih pet minuta u dvorani punoj žena, smijeha i znoja zaista je razlog da se jako puno žena odlučuje upravo na ovakvu vrstu treninga. Želja mi je motivirati i inspirirati sve žene koje u ovom kaosu od vremena teško pronalaze sebe. Smatram da se žene kroz sport mogu osnažiti i ujediniti jer su izvrsni lideri, uspješne na mnogim poljima svakodnevno a opet degradirane upravo od sebe same. Sport je izvrsna platforma za stvaranje mindseta ugodnog osjećaja u vlastitoj koži i ljepoti. Motivirati žene, majke da pronađu svoju unutarnju snagu i osjete adrenalin kroz pomicanje mogućnosti vlastitog tijela i uma do novih granica moja je velika želja i cilj - zaključuje Diana.

