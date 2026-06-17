Kad stiže burger, stiže i Žele: Najneočekivanija dostava u gradu

Kada žele brz, ukusan i praktičan obrok, Hrvati sve češće posežu za aplikacijama dostave hrane. Bilo da se radi o burgerima, pizzama, prženoj hrani ili kasnovečernjim zalogajima nakon napornog dana, dostava hrane postala je sastavni dio svakodnevice. Nekoliko klikova dovoljno je da omiljeni obrok stigne ravno na kućni prag, a upravo zbog te jednostavnosti mnogima je teško odoljeti povremenom "comfort food" užitku.

No, dok mi s veseljem pratimo kretanje dostavljača na ekranu mobitela, postoji netko tko tu situaciju promatra iz sasvim druge perspektive. Radi se o Želetu, simpatičnom glasu našeg želuca, koji vrlo dobro zna kako se želudac ponekad osjeća nakon obilnijih, masnijih ili začinjenijih obroka. Žele je ovoga puta odlučio napustiti svoju uobičajenu poziciju promatrača i krenuti u akciju. Na svom prepoznatljivom skuteru pratio je dostavljače hrane kroz grad i pojavljivao se na adresama građana upravo u trenutku kada je stizala njihova narudžba.

Foto: Marko Zovko

Dok su dostavljači isporučivali burgere, pizze, tortilje i druge omiljene zalogaje, Žele je imao svoju misiju, uz dostavu hrane dostaviti i RefluSTAT. Neočekivani susret brzo je izazvao osmijehe i znatiželjne reakcije. Mnogi nisu očekivali da će uz svoju narudžbu dočekati i personifikaciju vlastitog želuca, a upravo je ta doza iznenađenja bila savršena prilika za pokretanje razgovora o prehrambenim navikama koje su mnogima dobro poznate. Jer koliko god voljeli dostavu hrane, gotovo svatko se barem jednom susreo s osjećajem težine, nelagode ili žgaravice nakon omiljenog "cheat meala". Žele je na zabavan i neposredan način podsjetio da želudac uvijek sudjeluje u našim prehrambenim odlukama, čak i kada ga zaboravimo pitati za mišljenje. Njegova prisutnost pretvorila je običnu dostavu hrane u neočekivano iskustvo koje je mnoge nasmijalo, ali i potaknulo na razmišljanje o tome koliko često ignoriramo signale vlastitog tijela.

Foto: Marko Zovko

Uz Želeta, građanima su dijeljeni i uzorci RefluSTAT-a koji sadrži prirodne sastojke alginate te brzo pomaže kod žgaravice. Upravo zato, prirodno se uklopio u ovu aktivaciju usmjerenu upravo na trenutke kada najčešće posežemo za hranom koja našem želucu predstavlja dodatni izazov.

Aktivacija je dio kampanje „Vjerujte svom želucu“ brenda RefluSTAT, iza koje stoji Jadrangalenski laboratorij d.d. (JGL d.d.). Kroz lik Želeta kampanja na duhovit i prepoznatljiv način približava temu žgaravice te podsjeća da uživanje u omiljenoj hrani ne mora značiti ignoriranje potreba vlastitog želuca.

Jer kada već naručujemo ono što voli naša duša, možda nije loše poslušati i ono što nam pokušava poručiti želudac. Ako je suditi po ovoj akciji, Žele će se pobrinuti da njegova poruka stigne jednako brzo kao i sama dostava.

RFS-PPR-0626-003